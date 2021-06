Ruští senátoři schválili zákon, jenž může vyloučit z voleb kritiky Kremlu

Moskva - Ruští senátoři dnes schválili návrh zákona, který znemožní kandidovat v parlamentních volbách členům a sponzorům organizací prohlášených v zemi za extrémistické či teroristické. Opozice zákon považuje za prostředek, který ji má neutralizovat před zářijovými volbami do parlamentu, uvedla agentura AFP. Směrnice podle ní totiž míří zejména na spojence vězněného kritika Kremlu Alexeje Navalného, jenž je považován za hlavního oponenta prezidenta Vladimira Putina na domácí scéně.

Pro schválení návrhu zákona hlasovalo 146 senátorů, proti jeden. Jeden se zdržel hlasování. Aby návrh vstoupil v platnost, zbývá podpis hlavy státu.

Zákon se může dotknout nejen členů Navalného organizací, ale desetitisíců Rusů, kteří jeho práci podpořili dary, podotkla AFP, podle níž vedoucí pracovníci uskupení prohlášených za extremistické nebudou moci kandidovat do parlamentu pět let, řadoví členové a ti, kteří hnutí podpořili finančně, pak po tři roky. Zákon v současnosti podle TASS zakazuje nechat se zvolit poslancem občanům, kteří byli odsouzeni za spáchání extremistického trestného činu.

Podle Putinových kritiků úřady před blížícími se volbami do parlamentu stupňují kampaň proti opozici. Podnikají například kroky k tomu, aby postavily mimo zákon Navalného fondy a štáby. Soud v Moskvě se zabývá žádostí prokuratury, aby organizace zakázal jako extremistické. Rozhodnout by mohl už příští týden, píše agentura. Samotný Navalnyj si ve vězení odpykává dva a půl roku dlouhý trest kvůli porušení podmínky dřívějšího podmíněného trestu za zpronevěru. On sám své věznění označuje za politicky motivované.

V posledních dvou dnech policie zadržela další dva politické aktivisty - Dmitrije Gudkova a Andreje Pivovarova, připomněla AFP.

Někdejšího šéfa hnutí Otevřené Rusko Pivovarova policie zadržela v pondělí na petrohradském letišti Pulkovo, když chtěl odletět do Varšavy. Policisté ho odvedli z letadla, které se už chystalo k odletu. Dnes soud podle agentury Reuters rozhodl o jeho dvouměsíční vazbě. Hrozí mu až šest let vězení za práci pro "nežádoucí organizaci". Otevřené Rusko založil před dvěma desetiletími někdejší nejbohatší Rus a později vězeň Michail Chodorkovskij. Minulý týden hnutí oznámilo, že se samo rozpouští, aby tak ochránilo své přívržence před očekávaným zpřísněním postihu za činnost v organizaci, kterou úřady prohlásily za "nežádoucí".

Opozičního politika a bývalého poslance Gudkova policie zatkla v úterý, podezírá ho z nezaplacení dluhu z pronájmu nebytových prostor v letech 2015 až 2017. Hrozí mu pět let vězení, podotkla AFP.

Mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov označil zadržení opozičníků za čistě právní otázku. "Obvinění předložené donucovacími orgány nemají nic společného s politikou," řekl novinářům.