Ruští poslanci se za výrok o Stalinovi domáhají stíhání ředitelky muzea

Moskva - Komunističtí poslanci ruského parlamentu požadují od kriminální ústředny, aby trestně stíhala novou ředitelku Puškinova muzea výtvarného umění Jelizavetu Lichačovovou. A sice za to, že přirovnala sovětského vůdce Josifa Stalina ke komiksové postavičce Mickeyho Mouse. Uvedl to zpravodajský server Meduza.

Lichačovová jen pár dní po svém březnovém jmenování do čela renomovaného moskevského muzea v televizi řekla, že Stalina vnímá jako postavu popkultury. Upozornila, že se v Rusku o Stalinovi začíná mluvit pokaždé, když je zapotřebí pozornost odpoutat od reálných problémů.

"Lidi úplně vážně debatují o Stalinově smrti. Občané, to jste úplně zhloupli? To nemáte k posouzení nic jiného? Pro nás byl Stalin vždy svérázným signálem. Je pro nás předmětem popkultury, jako Mickey Mouse. Zpodobnění Stalina je mnoho a v konečném součtu je to předmět popkultury. Pokaždé, kdy je záhodno odpoutat pozornost lidí od něčeho závažného, přijde na řadu Stalin," prohlásila.

Lichačovová tak podle názoru komunistických poslanců Denise Parfjonova, Sergeje Obuchova, Michajla Matvejeva a Niny Ostaninové "splnila zakázku jistých revanšistických sil překroutit dějiny" a dopustila se "rehabilitace nacismu", protože Stalin byl velitelem sovětských vojsk za druhé světové války. A proto by za svá slova měla být stíhána.

O reakci vyšetřovatelů se ruský server nezmínil. Lichačovová dříve vedla muzeum architektury.

Postoj ruské veřejnosti ke Stalinovi se postupně mění. Podle průzkumu nezávislého střediska Levada a jednoho kyjevského ústavu před dvěma lety vyplynulo, že více než polovina lidí v Rusku, konkrétně 56 procent, považuje někdejšího komunistického diktátora Josifa Stalina za "velkého vůdce". Na Ukrajině obdobně smýšlí 16 procent obyvatel. Od roku 2016 se zdvojnásobil počet Rusů, kteří Stalina vnímají jako velkého vůdce, upozornilo středisko Levada.

"Bezprostředně po rozpadu SSSR panovaly v Rusku i na Ukrajině silné protistalinské nálady, které se objevily v době glasnosti, kdy se jeho zločiny staly všeobecně známými," komentoval výzkum sociolog Alexej Levinson. Zatímco ideje glasnosti začaly být později v Rusku nepříhodné, čím dál více Ukrajinců podle něj odmítalo zapomenout Stalinovi hladomor, který za jeho éry vyvolalo sovětské vedení.

"Pro dnešní Rusy je Stalin vůdce jejich země, jelikož v Rusku je v putinské éře velmi povzbuzováno symbolické ztotožnění se Sovětským svazem. Na Ukrajině je ale tendence opačná, tam nechtějí Stalina uznávat za 'svého'," dodal sociolog.