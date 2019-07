Ruští poslanci se domáhají sankcí proti Gruzii

Moskva - Ruští poslanci dnes jednomyslně navrhli zavést ekonomické sankce proti Gruzii v reakci na protiruské nálady v této zakavkazské zemi. Vláda podle agentury TASS slíbila po konzultacích s experty a podnikateli předložit prezidentovi Vladimiru Putinovi konkrétní návrhy "speciálních opatření proti Gruzii". Nejnověji v neděli gruzínský moderátor v televizním vysílání vulgárně nadával Putinovi.

V pondělí předseda ruské sněmovny Vjačeslav Volodin pohrozil, že Moskva by mohla odpovědět zákazem dovozu gruzínských vín a minerálek, jakož i omezením peněžních převodů mezi oběma státy, které loni dosáhly výše 641 milionů dolarů (asi 14,6 miliard Kč).

Již dříve Putin v reakci na protiruské demonstrace v Tbilisi zakázal přímé lety mezi oběma státy. Zákaz vstoupil v platnost toto pondělí.

"Tato rezoluce (nabádající k sankcím) bude co nejrychleji projednána ve vládě. Po pečlivém a všestranném posouzení s podnikatelskými kruhy a experty, s ministerstvy a úřady budou vypracovány příslušné návrhy ohledně uplatnění zvláštních hospodářských opatření a tyto návrhy budou předány prezidentovi," řekl Alexandr Siněnko, asistent zástupce kabinetu ve Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu.

Rezoluci odsuzující neustávající "protiruské provokace" v Gruzii a žádající o uvalení sankcí, přijala duma jednomyslně: pro bylo 416 poslanců, žádný nebyl proti, ani se nezdržel. "Otevřené výpady radikálních sil v této zemi dále zhoršují rusko-gruzínské vztahy," praví se v dokumentu.

Zákaz dovozu vín by podle tisku mohl postihnout nejen gruzínské výrobce, ale i ruské spotřebitele v podobě zdražení vín.

Nepokoje v Tbilisi vyvolala minulý měsíc návštěva ruských poslanců, z nichž jeden usedl do křesla předsedy gruzínského parlamentu. To si opozice vyložila jako provokaci. Dav demonstrantů se pokusil vtrhnout do sídla parlamentu, policie k jejich rozehnání použila slzný plyn, vodní děla i gumové projektily. Média referovala o 240 zraněných a třech stovkách zatčených.

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová později označila Rusko za "nepřítele a okupanta" a naznačila, že v pozadí protestů stojí ruská "pátá kolona". Naopak Moskva kritizovala "radikální gruzínské politiky" za to, co označila za "protiruskou provokaci".

Vztahy mezi oběma státy jsou napjaté od krátké rusko-gruzínské války v srpnu 2008, po které Moskva uznala nezávislost dvou separatistických provincií, Abcházie a Jižní Osetie, kde má vojenské posádky. Gruzínci to označují za okupaci.