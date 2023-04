Ruští poslanci schválili doživotí za vlastizradu, dosud hrozilo 20 let

Moskva - Ruští poslanci dnes schválili ve třetím a konečném čtení předlohu, která zpřísňuje trest za vlastizradu na doživotí. Zatím za vlastizradu v Rusku hrozí nejvýše 20 let za mřížemi, napsal list Kommersant na svém webu. Zavedení normy do praxe ještě vyžaduje souhlas ruských senátorů a podpis prezidenta Vladimira Putina, což je ale na nynější ruské politické scéně považováno za formalitu.

Poslanci také podpořili zpřísnění trestu za terorismus. Za trestný čin "akt mezinárodního terorismu" budou moci soudy odsuzovat pachatele do vězení na dobu sahající od nejméně 12 let až po doživotí. Zatím spodní hranici trestu představuje deset let odnětí svobody.

Předseda bezpečnostního výboru Vasilij Piskarjov objasnil, že odsouzení na doživotí získají právo požádat o podmínečné propuštění na svobodu nejdříve po odpykání 25 let, a to za podmínky, že se budou za mřížemi řádně chovat.

Obviněné z teroristického činu bude nově možné odsoudit k 20 letům, namísto dosavadních patnácti. Předloha počítá také se zvýšením spodní hranice trestu za verbování či zapojení do teroristické činnosti z pěti na sedm let za mřížemi. Za organizování teroristického společenství a za účast v něm má nově hrozit deset až 15 let, namísto nynější sazby od pěti do deset let.

Návrhy jednomyslně podpořilo 425 přítomných členů Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu.

Kommersant připomněl, že o den dříve moskevský soud odsoudil opozičního politika Vladimira Kara-Murzu k 25 letům odnětí svobody, a to za vlastizradu, šíření "lživých" informací o ruské armádě a řízení "nežádoucí", tedy zakázané organizace. Vlastizradou soud shledal tři veřejná politikova vystoupení v zahraničí, v Lisabonu, Oslu a Washingtonu, ve kterých kritizoval ruský režim.

Loni v září byl k 22 letům odsouzen za vlastizradu někdejší novinář deníků Vedomosti a Kommersant Ivan Safronov, který podle obžaloby spolupracoval s českou a německou rozvědkou. Safronov dostal vyšší trest, než stanoví zákon, podotkl Kommersant.

Agentura AP označila pondělní proces s opozičním politikem za dosud poslední v řadě kroků ruských úřadů při potlačování opozice. V Rusku je potlačován disent, ale přísnost trestu pro Kara-Murzu představuje nový rekord, napsal list The Moscow Times, podle něhož se Kreml snaží umlčet jakoukoli kritiku invaze na Ukrajinu.