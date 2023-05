Ruští poslanci chtějí vyplácet peníze lidem, kteří vydrží v manželství 20 let

Moskva - Ruští poslanci připravují návrh zákona o vyplácení odměny manželským párům, které jsou spolu 20 a více let. Podle agentury TASS o tom informoval jeden z autorů iniciativy, místopředseda krajně pravicové Liberálně demokratické strany Ruska Jaroslav Nilov.

Zákon zdůvodnil tím, že je potřeba podporovat mateřství, dětství, a "institut rodiny". "Pokud jsou lidé v manželství přes 20 let, tak jim oběma pojďme vyplácet 20.000 rublů (5400 korun)... A to každých pět let," sdělil Nilov.

Návrh zákona by podle něj měl parlament projednat před 8. červencem, který v loňském roce ruský prezident Vladimir Putin prohlásil za den "rodiny, lásky a věrnosti". Liberálně demokratická strana chce zákon prosadit na počest jejího zakladatele Vladimira Žirinovského, jehož "první a jediné manželství trvalo mnoho desetiletí", uvedl také Nilov. Dlouholetý lídr strany Žirinovskij zemřel v minulém roce.