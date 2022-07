Ruští kosmonauté na ISS oslavili dobytí ukrajinské Luhanské oblasti

Moskva - Ruští kosmonauté dnes na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) oslavili dobytí východoukrajinské Luhanské oblasti ruskými silami. Vesmírná agentura Roskosmos zveřejnila snímek, na němž ruská posádka pózuje s vlajkou proruských separatistů.

"Den osvobození Luhanské lidové republiky (LNR). Slavíme na Zemi i ve vesmíru," uvedl Roskosmos na telegramu. Příspěvek doplnil fotografií kosmonautů Olega Artěmjeva, Denise Matvejeva a Sergeje Korsakova, jak se usmívají a v rukou drží černo-modro-červenou vlajku luhanských separatistů.

Rusko samostatnost samozvané LNR a Doněcké lidové republiky (DNR) uznalo krátce předtím, než v únoru vojensky napadlo Ukrajinu. Útok odůvodnilo mimo jiné potřebou chránit tamní ruskojazyčné obyvatelstvo před údajným útlakem Kyjeva.

"Je to dlouho očekávaný sen, na který obyvatelé okupovaných částí Luhanské oblasti čekali osm let," uvedl Roskosmos a vyzval občany DNR, aby "vyčkali". "Jsme přesvědčeni, že 3. červenec 2022 zůstane navždy zapsán v dějinách (Luhanské lidové) republiky," dodal.

Rusko v neděli oznámilo, že ruské a separatistické síly získaly plnou kontrolu nad Luhanskou oblastí poté, co dobyly její poslední velké město v ukrajinském držení Lysyčansk. Kyjev oznámil, že hodlá ztracená území získat zpět po přeskupení svých jednotek a zahájení protiofenzívy s pomocí západních zbraní dlouhého dosahu.

Kromě trojice ruských kosmonautů se v současné době na ISS nacházejí tři američtí astronauté a jejich italská kolegyně z Evropské vesmírné agentury (ESA) Samantha Cristoforettiová.

Poté, co bylo Rusko koncem března nuceno vzdát svůj pokus o dobytí hlavního města Kyjeva, se zaměřilo na vytlačení ukrajinských sil z celého Donbasu. Ruskem podporovaní separatisté zde s ukrajinskými vojsky bojují od roku 2014. Podle analytiků se Rusko nyní téměř s jistotou bude soustředit na dobytí celé Doněcké oblasti, jejíž velká část zůstává pod kontrolou ukrajinské armády.

Výzkumná vesmírná stanice byla až do ruské invaze na Ukrajinu vzácnou oblastí spolupráce mezi Ruskem a Spojenými státy a jejich spojenci, a to navzdory neustále se zhoršujícím vztahům. Její budoucnost je kvůli válce na Ukrajině nejistá. Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin dříve pohrozil ukončením mise, pokud Západ nezruší sankce vůči podnikům zapojeným do ruského kosmického průmyslu.