Ruští extremisté kvůli Koněvovi napadli velvyslanectví ČR v Rusku

Radnice Prahy 6 nechala 3. dubna 2020 odstranit z podstavce sochu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Bubenči. Socha poputuje do depozitáře a následně do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město.

Radnice Prahy 6 nechala 3. dubna 2020 odstranit z podstavce sochu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Bubenči. Socha poputuje do depozitáře a následně do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. ČTK/Deml Ondřej

Moskva - Skupina osob v maskách v neděli vyvěsila na plot českého velvyslanectví v Moskvě nápis Stop fašismu a hodila do areálu ambasády několik dýmovnic. Oznámila to dnes ruská televize REN. Podle ní je to reakce na odstranění sochy maršála Ivana Koněva v Praze. Při incidentu nebyl nikdo zatčen.

K akci se na svém webu přihlásila nezaregistrovaná strana Jiné Rusko, známá svými ultralevicovými a krajně nacionalistickými názory. "Naše tanky budou v Praze!" uvedla strana na svém webu. Podle zprávy Českého rozhlasu se český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka chystá odeslat ruskému ministerstvu zahraničí nótu.

Jiné Rusko, jehož stoupenci sami sebe označují za nacionální bolševiky, se hlásí k odkazu nedávno zemřelého kontroverzního politika Eduarda Limonova, jednoho z hlavních ideologů velkoruské nacionalistické levice. Na svém webu k útoku na ambasádu strana uvádí, že šlo o odpověď českým úřadům za odstranění Koněvovy sochy, které prý bylo "součástí všeobecné strategie evropských států na přezkoumání výsledků druhé světové války".

"Když odmítají zásluhy sovětského národa ve věci boje s nacismem, vydávají se samy české úřady na cestu schvalování nacismu," konstatuje se v článku. Strana Jiné Rusko v něm vyzývá ruské ministerstvo obrany k odpovídajícím diplomatickým, "a bude-li to nutné nejen diplomatickým" krokům, které by měly "přesvědčit evropské kolegy o tom, že rusofobie v jakékoli formě nezůstane bez trestu".

Článek končí provoláním "Naše tanky budou v Praze!" a "Rusko je všechno, vše ostatní nic". Z přiložených fotografií je patrné, že akci provedli čtyři muži oblečení v černém a v maskách. Televize REN ve své zprávě uvedla, že policie po pachatelích akce pátrá.

Sochu sovětského maršála Ivana Koněva, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, odstranila radnice Prahy 6 minulý pátek. Proti postupu radnice ostře protestovali čeští komunisté, Rusko prostřednictvím svého pražského velvyslanectví i prezident Miloš Zeman. Starosta městské části Ondřej Kolář uvedl, že radnice k odstranění sochy využila nynější nouzový stav.