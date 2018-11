Moskva - Ruští celníci zadržují knihy, které si lidé objednají v zahraničních internetových obchodech, a v jejich obsahu hledají známky "propagandy určitých názorů" nebo "morální" a "ekonomické" hrozby pro Ruskou federaci. Napsal to ruský list Kommersant, podle něhož se opatření týká tiskovin i audiovizuálních materiálů.

Celníci už několikrát zadrželi novou knihu ruské novinářky žijící ve Spojených Státech Maši Gessenové s názvem Budoucnost je historie: Jak totalitarismus znovu dobyl Rusko (The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia). Dílo vyšlo v angličtině a ruští celníci nyní prověřují jeho obsah.

Gessenová působila jako redaktorka v řadě ruských médií, mimo jiné i jako šéfka rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). V roce 2013 se z Ruska kvůli velkému počtu výhružek, kterých se jí dostalo v reakci na podporu sexuálních menšin, vystěhovala do USA.

Na zadržení knihy upozornil právník Sergej Golubok, který si ji objednal v internetovém obchodě Amazon. Celnice v Petrohradu však balík zadržela. Golubok měl následně napsat prohlášení, v němž se zavazuje, že tiskovina neobsahuje výzvy k extremismu a terorismu. Doložit měl také, že produkt se může nacházet na území Ruska. Knihu mu ale přesto nevrátili a požádali o její znalecký posudek.

Celníci uvedli, že jednají v souladu s pravidlem přijatým Euroasijskou hospodářskou unií (EAHU) v roce 2015. Nařízení zakazuje dovoz "tištěných a audiovizuálních materiálů, které obsahují informace, jež mohou poškodit politické a ekonomické zájmy členských států, jejich bezpečnost a zdraví a morálku (jejich) občanů".

Gessenová v rozhovoru s petrohradským serverem Fontanka opatření označila za cenzuru a hloupost.

Ruská redakce zpravodajského serveru BBC upozornila, že ruští knihkupci dílo Gessenové v současné době nenabízejí. Na svých stránkách ho má jen Moskevský dům knihy, který ale zároveň uvádí, že kniha není v prodeji. Její text je přitom podle BBC volně dostupný na internetu.

Šéf mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv Agora Pavel Čikov prověrku knih označil za cenzuru v té nejčistší podobě. "Je očividné, že formulace 'informace, které mohou poškodit politické a ekonomické zájmy' je mimořádné mlhavá, nekorektní a vytváří prostor pro její zneužití. Totéž se týká i 'mravních hrozeb'," prohlásit Čikov. Podle něj je pravidlo EAHU navíc v rozporu s ruskou ústavou.