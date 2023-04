Ruští a běloruští tenisté by podle Kvitové neměli být na olympijských hrách

Miami - Petra Kvitová v reakci na návrat ruských a běloruských tenistů do Wimbledonu uvedla, že by tenisté z těchto zemí neměli být ani na olympijských hrách. Dvojnásobná šampionka londýnského grandslamu na tiskové konferenci po pátečním postupu do finále turnaje v Miami uvedla, že loňské rozhodnutí Wimbledonu nepozvat hráče z Ruska a Běloruska ocenila.

Zástupci pořádajícího All England Clubu (AELTC) v pátek oznámili, že na rozdíl od minulého ročníku umožní letos ruským a běloruským tenistům jako neutrálním ve Wimbledonu startovat. Loni kvůli invazi na Ukrajinu klub tenisty ze spojeneckých zemí pod tlakem britské vlády na turnaj nepustil. AELTC za to kritizovaly obě profesionální organizace ATP a WTA a snížily hodnotu legendárního turnaje tím, že za něj neudělovaly body do světového žebříčku.

"Můj postoj je samozřejmě stále jasný, jsem proti válce a více mi záleží na lidech a hráčích z Ukrajiny. Oceňuju, že Wimbledon to měl loni těžké, když se nedávaly body kvůli tomu, že tam Rusové a Bělorusové nehráli," odpověděla Kvitová na otázku, co jako šampionka z let 2011 a 2014 říká pátečnímu oznámení Wimbledonu.

"A podle mého názoru by neměli (tenisté z Ruska a Běloruska) startovat ani na olympiádě. V tomhle jsem spíše na ukrajinské straně. Cítím to tak, že olympijské hry jsou tu proto, že nechceme na světě válku. Takže to mi dělá starost. A opravdu jsem ocenila, když je Wimbledon loni nepozval," zopakovala bronzová medailistka z olympijských her v Riu de Janeiro 2016, kterou dnes v Miami čeká finále proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.

Tenis jako jeden z mála sportů umožnil ruským a běloruským sportovcům po začátku války na Ukrajině loni v únoru nadále individuálně s neutrálním statusem startovat, nesmějí se ale účastnit týmových soutěží. Mezinárodní olympijský výbor tento týden doporučil všem mezinárodním federacím návrat reprezentantů obou zemí jako jednotlivých neutrálních sportovců. Ukrajinští politici a představitele sportu na to reagovali odmítavě a nařídili svým sportovcům soutěže s Rusy a Bělorusy bojkotovat.