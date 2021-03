Růst spotřebitelských cen posedmé zpomalil, v únoru na 2,1 pct

Praha - Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zpomalil posedmé v řadě. Ceny se zvýšily o 2,1 procenta, zatímco v lednu to bylo o 2,2 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání inflace rostla o 0,2 procenta, ovlivnily to především ceny za dopravu. Podle analytiků inflaci zřejmě ještě zvýší zdražování ropy.

Podle vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavly Šedivé měly na zpomalení meziročního růstu největší vliv ceny oblečení, obuvi a bytového vybavení. Naopak více než v lednu zdražoval alkohol a tabák.

Proti loňskému únoru letos lidé platili za alkohol a tabák o 10,5 procenta více. Nájemné zdražilo zhruba o procento, vodné téměř o dvě procenta a stočné bylo dražší o 2,3 procenta. Nákladnější bylo také pojištění a finanční služby. Elektřina naopak zlevnila o 2,8 procenta a cena zemního plynu o 4,7 procenta. Méně se platilo rovněž za poštovní a telekomunikační služby.

"Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 procenta a ceny služeb o 2,3 procenta," uvedli statistici.

Důvodem meziměsíčního růstu cen bylo především zdražení pohonných hmot a automobilů. O více než pět procent byla dražší také zelenina, ceny ovoce pak proti letošnímu lednu vzrostly o čtyři procenta.

Zdražování ropy zřejmě inflaci podle analytiků ještě zvýší

Pokles meziroční inflace bude letos proti předchozím očekáváním zřejmě pomalejší, přičemž v březnu a dubnu nelze vyloučit ani její nárůst kvůli zdražování ropy, což se následně promítá do cen pohonných hmot. Inflace se tak minimálně v první půlce roku pravděpodobně udrží nad dvěma procenty a za celý letošní rok bude kolem 2,5 procenta. Vyplývá to z vyjádření analytiků k dnešním údajům o vývoji inflace v únoru.

"Spotřebitelská inflace na začátku letošního roku i přes únorové zvolnění setrvává nad dvěma procenty. A nad dvěma procenty se spotřebitelská inflace pravděpodobně udrží i v nejbližších měsících. Prudce roste cena ropy, což se promítne do vyšších cen v oddílu doprava," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. dodal, že se v únoru kvůli stabilním cenám potravin nenaplnily odhady o dalším růstu inflace.

I ekonom Komerční banky Michal Brožka upozornil, že rostoucí ceny ropy povedou k dalšímu mírnějšímu zdražení cen pohonných hmot. "Nicméně ačkoliv počítáme s velmi umírněným cenovým vývojem pro nejbližší měsíce, efekt klesající srovnávací základny z minulého roku způsobí zvyšování meziroční míry inflace, přičemž v dubnu by se mohla nacházet poblíž 2,3 procenta," odhadl.

S růstem inflace od března počítá analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. "Na vině by měl být zejména další růst cen pohonných hmot. Ten v návaznosti na zdražování ropy a posilování dolaru pokračoval i v úvodu března a bude zřejmě pokračovat i v dalších týdnech. Během nastávajících měsíců bude navíc srovnávací základnu u pohonných hmot opouštět jejich loňské zlevňování, které rostoucí trend ještě umocní," uvedl.

Téměř z poloviny přitom podle analytika ČSOB Petra Dufka stojí za současnou inflací vyšší ceny tabákových výrobků a alkoholu v důsledku loňského citelného navýšení spotřebních daní. "V dalších měsících se inflace bude pohybovat v blízkosti dvouprocentního cíle ČNB, ve druhé polovině roku už bude pravděpodobně pod ním. Dál budou v nejbližších měsících zřejmě ještě zdražovat pohonné hmoty, které reagují na vývoj cen komodit na světových trzích," uvedl.

"Celková inflace by v nejbližších měsících mohla trh zaskočit opětovným mírným navýšením meziroční dynamiky, když do hry vstoupí velmi nízká srovnávací základna cen ropy, jež povede k růstu cen pohonných hmot a energií," uvedl i analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht. Postupně se také podle něj bude projevovat navýšení daní u tabáku. "Podle nás se ovšem bude jednat o přechodný vývoj, který bude vrcholit na přelomu dubna a května," dodal.

Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče je třeba do dalších měsíců počítat s výkyvy inflace na obě strany. "Pro březen a duben nelze vyloučit mírný nárůst meziroční inflace. Za celý rok 2021 očekávám celoroční průměrnou inflaci zhruba na úrovni 2,3 nebo 2,4 procenta," uvedl.

Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera bude zpomalování inflace v ekonomice letos patrně mírnější. Inflace tak může být za celý letošní rok kolem 2,5 procenta. "Současná koronakrize však přináší řadu nejistot pro odhad inflace oběma směry," dodal.