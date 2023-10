Růst prodeje elektromobilů si vyžádá změnu parkovacích garáží

Londýn - Řízení se mění. Po celém světě se běžnou záležitostí stávají hybridní a čistě elektrické vozy a celková velikost a hmotnost automobilů, nejen elektrických, ale i těch se spalovacím motorem, se zvyšuje. Nové designy a technologie již vytvořily řadu problémů, které bude třeba v následujících letech řešit, od dostupnosti dobíjecích míst pro elektromobily až po úroveň hluku. Jednou z oblastí, na kterou rozšíření elektromobilů a větších vozidel bude mít velký dopad, jsou parkovací garáže, upozornil zpravodajský server CNBC.

Začátkem tohoto roku zveřejnila londýnská profesní organizace zaměřená na stavební inženýrství Institution of Structural Engineers aktualizované pokyny pro navrhování parkovišť. Rozsáhlý dokument se týká všech staveb, kde mohou parkovat automobily, včetně vícepodlažních a podzemních garáží či garáží v obytných a kancelářských budovách, a zaměřuje se na způsoby jejich navrhování, výstavby a údržby.

Jeden z vážných problémů se týká hmotnosti vozů. Podle organizace se průměrná hmotnost vozů v letošním roce zvýšila na dvě tuny z 1,5 tuny v roce 1974. Důvodem jsou podle ní baterie v elektromobilech a hybridních vozech a celkově rostoucí zájem o větší automobily. Toto dodatečné zatížení a měnící se požadavky na požární bezpečnost jsou faktory, které je třeba brát v úvahu nejen u nových parkovišť, ale také u stávajících.

Člen Institution of Structural Engineers Chris Whapples, který se na nových pokynech podílel, řekl CNBC, že některé velké manažerské vozy nebo sportovně-užitkové vozy mají nyní váhu přes tři tuny. Zveřejněné pokyny tak věnují velkou pozornost možnému kolapsu některých parkovišť pod váhou těžších vozidel.

"Je to něco, co musíme vzít v úvahu, ale není třeba příliš panikařit," řekl Whapples CNBC. Většina vozů je podle něj stále v rámci konstrukčních možností parkovišť, i když jsou těžší než před 40 lety. Nicméně trend větších vozidel zatím neustupuje. "V současné době vidíme stále větší počet vozů SUV, velkých manažerských vozů - jak na fosilní paliva, tak na baterie - a pickupů, které jsou nesmírně těžké," dodal. Kumulativní zatížení garáží těmito vozy by mohlo za určitých okolností představovat problém.

"Pokud je jeden pickup výrazně přetížen a parkoviště je slabé, může se stát katastrofa," řekl Whapples. Doporučuje proto zkontrolovat parkoviště a ujistit se, že nic takového nehrozí. Jednou z možností je statické posouzení garáží a v případě potřeby jejich zpevnění. Pokud by se ukázalo, že je to neúměrně drahé, mohou být vozidla před vjezdem do garáží kontrolována a těžké vozy mohou zůstávat jen přízemí.

V případě elektromobilů se pozornost soustředí také na požární bezpečnost. Požáry elektromobilů sice nejsou běžné, jejich uhašení však může být velmi náročné a obtížné, zvláště pokud hoří baterie. Důležitou úlohu by podle Whapplese mohly v budoucnosti hrát v podzemních zařízeních sprinklerové systémy, tedy automatické požární hasicí systémy. Ty sice neuhasí požár auta, ale sníží rychlost šíření ohně na parkovišti, což by mělo poskytnout čas hasičům, aby se dostali na místo a mohli se s plameny vypořádat.

Diskuse o tom, že je potřeba změnit parkoviště a garáže, aby vyhovovaly novým typům a velikostem vozidel, se vedou i v jiných zemích, nejen v Británii. Letos v únoru Evropská komise zahájila činnost pracovní skupiny zaměřené na rozmístění dobíjecích míst v krytých garážích s ohledem na požární bezpečnost. Součástí skupiny je i Evropská asociace pro elektromobilitu AVERE. Cílem skupiny je vytvořit pokyny, která pomohou zavést pravidla pro vjezd elektromobilů na krytá parkoviště při zachování požární bezpečnosti.

AVERE v prohlášení zaslaném CNBC připustila, že vzestup elektromobility přináší nové otázky, včetně hmotnosti a dopadu na parkoviště. Zdůraznila, že je důležité vyvolat diskusi, do které se zapojí široká škála zúčastněných stran - od provozovatelů parkovišť a hasičů přes majitele elektromobilů po pojišťovny a společnosti, které zřizují a provozují dobíjecí místa. "Neexistuje žádné univerzální řešení týkající se požární bezpečnosti a zvýšení hmotnosti/velikosti pro všechny budovy," uvedla AVERE.

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se loni prodalo více než deset milionů elektrických aut. Tento údaj zahrnuje bateriové elektrické vozy i plug-in hybridy, které jsou poháněny elektromotorem dobíjeným z běžné elektrické sítě a vedle toho mají malý spalovací motor, který po vybití baterie může vyrábět elektřinu pro další jízdu. V letošním roce má být podle odhadu IEA každý pátý nově prodaný automobil elektrický.