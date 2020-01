Růst ekonomiky eurozóny loni zpomalil, inflace roste

Brusel - Růst ekonomiky eurozóny loni zpomalil na 1,2 procenta. V samotném čtvrtém kvartálu HDP stoupl pouze o 0,1 procenta, plyne z rychlého odhadu Eurostatu. Inflace v eurozóně stoupla v lednu na 1,4 procenta, o desetinu bodu výše než v prosinci. Ceny tak pokračují v pozvolném růstu.

Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny v loňském roce vzrostl pouze o 1,2 procenta, tedy nejpomalejším tempem od roku 2013, kdy se ekonomika zemí používajících euro potýkala s negativními důsledky dluhové krize. Vyplývá to podle agentury AP z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil statistický úřad Eurostat. Předloni růst činil 1,8 procenta.

V posledním čtvrtletí loňského roku se HDP oproti předchozím třem měsícům zvýšil pouze o 0,1 procenta. Tempo mezičtvrtletního růstu tak zpomalilo z 0,3 procenta ve třetím kvartálu a bylo nejslabší od prvního čtvrtletí 2013. Výrazně k tomu přispěl pokles HDP ve Francii a Itálii, které jsou druhou a třetí největší ekonomikou eurozóny po Německu.

Eurozóna se v loňském roce potýkala s negativními hospodářskými důsledky slábnoucího růstu globální ekonomiky, sporů v mezinárodních obchodních vztazích a nejistoty kolem připravovaného odchodu Británie z Evropské unie.

Celoroční růst ekonomiky eurozóny byl nicméně o něco rychlejší, než předpovídala Evropská komise. Ta jeho tempo v listopadové prognóze odhadovala na 1,1 procenta. Růst ve čtvrtém čtvrtletí však zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej odhadovali na 0,2 procenta.

Evropská centrální banka (ECB) se loni v září rozhodla podpořit ekonomiku eurozóny snížením depozitní úrokové sazby hlouběji do záporného pásma a obnovením nákupů dluhopisů. Tento týden ponechala svou měnovou politiku včetně úrokových sazeb beze změny.

"ECB se dnešní údaje nebudou líbit. Spoléhá se totiž na to, že silnější hospodářský růst podpoří inflaci. Ve skutečnosti však ekonomika na podzim ztratila na tempu," uvedl ekonom Christoph Weil ze společnosti Commerzbank.

Někteří ekonomové nicméně doufají, že hospodářský růst v eurozóně by v letošním roce mohl oživit, a to zejména díky nedávnému podpisu dílčí obchodní dohody mezi USA a Čínou a poklesu nejistoty kolem brexitu. "Vzhledem k povzbudivému vývoji ukazatelů nálady se stále domníváme, že ekonomika eurozóny by v roce 2020 měla zažít postupné oživování růstu," uvedla ekonomka Rosie Colthorpeová ze společnosti Oxford Economics.

Samostatná zpráva Eurostatu dnes ukázala, že inflace v eurozóně v lednu sice vzrostla o desetinu procentního bodu na 1,4 procenta, ale zůstala pod cílovou úrovní ECB. Ta usiluje o to, aby se růst cen v eurozóně pohyboval těsně pod dvěma procenty.

V celé Evropské unii se loni HDP podle dnešních údajů Eurostatu zvýšil o 1,4 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí hospodářský růst v EU stejně jako v eurozóně zpomalil na 0,1 procenta z 0,3 procenta ve třetím kvartálu.

Meziroční míra inflace v eurozóně v lednu stoupla na 1,4 procenta, což je o desetinu procentního bodu více než v prosinci. Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Růst cenové hladiny se tak nadále pozvolna zvyšuje, což Evropská centrální banka (ECB) podporuje rekordně nízkými úroky a nákupem dluhopisů. Data za celou Evropskou unii dnešní předběžná zpráva neobsahuje.

ECB usiluje o to, aby se v rámci podpory růstu ekonomiky přiblížila inflace dvěma procentům. Na této úrovni byl růst cen v eurozóně naposledy předloni.

Centrální banka proto pokračuje v nákupech dluhopisů a ve snižování depozitní úrokové sazby, která na podzim klesla na minus 0,5 procenta. Tak nízko zatím nikdy nebyla.

Z jednotlivých segmentů trhu v prvním měsíci letošního roku nejvíce rostly ceny potravin, alkoholu a tabákových výrobků, které se meziročně zvýšily o 2,2 procenta. Následovaly ceny energií s růstem o 1,8 procenta - v prosinci přitom rostly jen o 0,2 procenta a o měsíc dříve klesaly. Ceny služeb vzrostly v lednu o 1,5 procenta a průmyslového zboží o půl procenta.