Růst důchodů o 900 korun Sněmovna schválí zřejmě beze změn

Praha - Vládní předlohu o růstu průměrného důchodu v příštím roce o 900 korun, tedy nad rámec zákonné valorizace, Sněmovna schválí zřejmě beze změn. Sociální výbor nepodpořil žádný ze čtveřice poslaneckých pozměňovacích návrhů, které se týkají dalšího zvýšení nejnižších penzí nebo důchodů matek. Plénum bude novelu schvalovat příští týden.

Sociální výbor nedoporučil schválit úpravu Piráta Tomáše Martínka, podle níž by studenti dostali možnost započítat částečně dobu studia do důchodu. K dalším třem pozměňovacím návrhům členové výboru nezaujali žádné stanovisko - kladné ani záporné. Prakticky to znamená, že na plénu by se nemělo najít dost hlasů pro schválení těchto poslaneckých úprav.

Martínek tak patrně neuspěje s požadavkem, aby rodič mohl vyloučit při výpočtu penze svůj příjem až do devíti let věku dítěte. Nyní může možnost využít jen jeden rodič, a to do věku čtyř let nejmladšího dítěte. Stejně jako Martínek asi dopadnou poslanci SPD v čele s Lucií Šafránkovou, kteří chtějí penzistům s důchody nižšími než 10.000 korun přidat dalších 900 korun měsíčně navíc. Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská pravděpodobně neprosadí jednorázové navýšení důchodů matek, případně ale i otců o 500 korun za každé vychované dítě.

Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrné navýšení ze zákona bude představovat příští rok kolem 700 korun. Příspěvkem, jak jej předpokládá vládní novela, vzroste průměrná penze o 900 korun. Příští rok by se tedy měl průměrný důchod zvýšit na 14.358 korun, tedy o 6,7 procenta.

Přesná výše příspěvku bude známa koncem léta, ministerstvo práce ji nyní odhaduje na 180 až 200 korun. Částka by se podle novely připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesne tedy zásluhovost penzí. Pevný díl důchodu je pro všechny stejný a nyní činí 3270 korun. Příspěvek zatíží příští rok státní rozpočet podle odhadů sedmi miliardami korun.

Na důchody by měl stát v roce 2020 poprvé vydat přes půl bilionu korun. Celkem by to mělo být 509,4 miliardy.

Letos od ledna vzrostly důchody v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda spolu se změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost.