Růst české ekonomiky podle EK letos zpomalí na 2,1 procenta

Brusel - Růst české ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,1 procenta z loňského tempa 2,5 procenta. Předpověděla to Evropská komise (EK). V příštím roce pak očekává zrychlení hospodářského růstu na 2,2 procenta. Ve svém předchozím výhledu z listopadu komise předpokládala, že letošní růst dosáhne 2,2 procenta a příští rok 2,1 procenta.

Za loňským růstem ekonomiky podle komise stála především domácí poptávka. Soukromá spotřeba těžila ze silného růstu mezd, výrazně ale klesly průmyslové zakázky i výroba, zejména ve druhé polovině roku. To mělo negativní dopad na firemní investice.

V letošním a příštím roce komise očekává mírné zpomalení růstu soukromé spotřeby v důsledku slabšího růstu mezd. Výhled pro soukromou spotřebu teď nyní zastiňuje rovněž klesající spotřebitelská důvěra. Růst exportu by měl letos opět zpomalit, příští rok by však měl znovu nabrat na tempu.

Inflace by se podle komise měla v letošním roce snížit na 2,4 procenta z loňských 2,6 procenta. Příští rok by měla sestoupit až na dvě procenta, což je inflační cíl České národní banky (ČNB). Tento vývoj by měl být důsledkem slabšího růstu domácí poptávky, zmírnění problémů s nedostatkem pracovních sil a posilování kurzu koruny.

ČNB minulý týden v nové prognóze mírně zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,3 procenta z listopadových 2,4 procenta. V příštím roce nadále počítá se zrychlením růstu na 2,8 procenta.

Ministerstvo financí nechalo minulý týden v nové makroekonomické prognóze odhad růstu ekonomiky na letošní rok na dvou procentech. Na příští rok pak očekává nově růst o 2,2 procenta.