Růst cen výrobců v lednu opět zrychlil, nejvíc v zemědělství

Praha - Meziroční růst cen výrobců v lednu opět zrychlil. Nejvíce se ceny zvýšily v zemědělství, kde proti loňskému lednu vzrostly o 21,4 procenta po prosincovém zvýšení o 18,8 procenta. U průmyslových výrobců zrychlil meziroční nárůst cen na 19,4 procenta z prosincových 13,2 procenta a ve stavebnictví na 8,3 procenta z 8,2 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky byly v lednu meziročně vyšší o 3,2 procenta, zatímco v prosinci o 1,7 procenta. Vyplynulo to z dnes zveřejněných údajů na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Změna ceníků začátkem roku, která promluvila do zrychlení spotřebitelských cen, výrazně ovlivnila i ceny výrobců, kde tak ceny zrychlily výrazně nad očekávání. Nejcitelnější růst byl v průmyslu následkem vysokých cen energií, ačkoli v některých cenových okruzích již patrně dosáhl svého vrcholu. Lednové ceny výrobců však potvrdily, že inflační tlaky ve výrobních sektorů zůstávají citelné, což bude znamenat tlak na další růst cen pro konečné spotřebitele," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Ceny výrobců, které naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele, se zvýšily také v meziměsíčním srovnání. V průmyslu podle vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimíra Klimeše rostly dokonce nejrychlejším tempem od února 1991, když stouply o téměř sedm procent. Ceny zemědělských výrobců se proti prosinci zvýšily o 4,4 procenta a stavební práce od konce loňského roku zdražily o 0,5 procenta a tržní služby pro podniky o 0,7 procenta.

V průmyslu byl meziroční nárůst cen vyšší než letos v lednu podle statistiků naposledy před 30 lety. Největší vliv na lednové meziroční zdražení měly zejména vyšší ceny energií. Cena elektřiny, plynu a páry stoupla proti lednu 2021 o dvě pětiny, přičemž jen u elektřiny byla vyšší o polovinu. Vedle toho o polovinu vyšší ceny než před rokem byly také u chemických látek a o zhruba čtvrtinu zdražily kovy, kovodělné výrobky, dřevo, papír a tisk. Vzrostly i ceny potravinářských výrobků, vody, koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dopravních prostředků klesly.

U zemědělských výrobců v meziročním srovnání stouply zejména ceny v rostlinné výrobě, a to o třetinu. V živočišné výrobě byly vyšší o necelých osm procent. Proti loňskému lednu byly dražší olejniny, obiloviny, brambory, skot, mléko a vejce. Naopak zlevnilo ovoce a jatečná prasata. "Pro další měsíce a do dalších čtvrtletí stále platí konstatování, že se růst cen v rostlinné výrobě může přelít také do růstu cen v živočišné výrobě a v potravinářském průmyslu, což může posílit tlaky směrem ke zrychlení růstu cen potravin pro konečné spotřebitele," upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Ceny materiálů a výrobků pro stavebnictví byly meziročně vyšší o téměř čtvrtinu. V oblasti tržních služeb pro podniky o více než deset procent zdražilo skladování a podpůrné služby v dopravě a reklamní služby. Vyšší byly i ceny za služby v oblasti zaměstnávání a za vydavatelské, právní a účetnické služby.

Generální ředitel společnosti Xella pro ČR a Slovensko Peter Markovič se domnívá, že růst cen stavebních materiálů po loňském skokovém růstu letos zpomalí. "Absolutní většina výrobců již své nákladové vstupy zohlednila v cenících na startu tohoto roku. Na rostoucí ceny ve stavebnictví bude mít nadále vliv i chybějící tisíce pracovníků, stavební firmy budou muset na trhu víc hledat, což povede k tlaku na růst mezd, a to jak mezi kvalifikovanými pracovníky, tak i mezi dělníky," řekl ČTK.