Růst cen nových bytů by měl letos zpomalit, míní analytici

Praha - Růst cen nových bytů v Česku by letos měl zpomalit, prostor ke zlevňování však stále není. Sníží se totiž nabídka a ceny pozemků a stavebních prací zůstanou nadále vysoké. Nejisté je, jak se bude vyvíjet spekulativní poptávka a také zájem zahraničních investorů. Uvedla to většina analytiků, které ČTK oslovila. Například v Praze ceny novostaveb za posledních pět let stouply téměř dvojnásobně. Na konci loňského září se zde metr čtvereční prodával v průměru za 110.117 korun.

"Na trhu nových bytů musíme počítat s omezenější nabídkou. Méně se jich staví i povoluje. Vzhledem k délce výstavby je tak zřejmé, že to bude rok z pohledu nabídky chudší než ten loňský," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Podle údajů Českého statistického úřadu stavební firmy zahájily loni do konce října stavbu 8068 bytů v bytových domech, což bylo meziročně o 25,3 procenta méně. Nejvíce jich bylo v Praze, kde ale jejich počet klesl o 37,8 procenta na 2905.

"Na straně poptávky půjde o to, jak se bude vyvíjet kupní síla obyvatel i dostupnost hypoték. Vzhledem k už tak vysokým cenám by se růst cen bytů mohl výrazně zpomalit. Rizikovým momentem zůstává zahraniční investiční i spekulativní poptávka. Tu si rozhodně netroufám odhadovat," doplnil Dufek.

Analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek očekává, že bytová výstavba bude letos stagnovat. Jak uvedl, na trhu s bydlením se tak mírně sníží nabídka, čemuž bude odpovídat mírně nižší poptávka. Zhroucení cen bytů podle něj nenastane, spíše se jejich dlouholetý růst dočasně změní ve stagnaci.

"Nemovitosti v koronavirové krizi výborně obstály. Na rozdíl od akcií nezaznamenal realitní trh výrazné výkyvy v cenách a investorům zajistil zajímavé zhodnocení. Proto budou nemovitosti populární i v tomto roce," doplnil analytik BH Securities Štěpán Křeček. Ceny nových bytů podle něj pravděpodobně i nadále porostou, tento růst bude podporován nízkými úrokovými sazbami na hypotečním trhu. "Vzhledem k růstu cen pozemků i stavebních prací nelze očekávat cenovou korekci. Česká národní banka sice mluví o nadhodnoceném realitním trhu, nicméně při současné fiskální a monetární expanzi je logické, že ceny aktiv narůstají. V České republice není příliš rozvinutý akciový trh, a tak se růst cen aktiv přenáší hlavně do nemovitostí," uvedl dále Křeček.

Podle analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy se útlum v bytové výstavbě projeví dalším omezením nabídky nového bydlení na trhu. "To povede k zesílení tlaku na růst cen nemovitostí a následně také nájmů," podotkl Kovanda.

Analytik společnosti 4fin Josef Rajdl uvedl, že v Česku je aktuálně stále převis poptávky po nemovitostech nad jejich nabídkou. I přes nelehkou ekonomickou situaci podle něj nenastaly hromadné výprodeje nemovitostí, které by výrazně podpořily nabídkovou stranu. "Poptávka je navíc podporována uvolněnou měnovou politikou ČNB, v jejímž důsledku jsou na jedné straně prakticky vynulovány výnosy depozit a zároveň umožněny nízké sazby hypotečních úvěrů. Tato kombinace vede k většímu zájmu o investiční nemovitosti, které jsou investory považovány za relativně bezpečné aktivum slibující přijatelný výnos," dodal Rajdl.