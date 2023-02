Růst cen energií nás nepoloží, shodli se v Brně ředitelé nemocnic v ČR

Brno - Růst cen energií není žádné drama a není to nic, co by nemocnice položilo. Shodli se na tom ředitelé a další zástupci nemocnic na setkání v Brně, které uspořádala organizace Magnus Regio. Někteří zmínili úspory v osvětlení nebo topení, zároveň se ale snaží investovat do technologií, které šetří energie. Zástupci nemocnic jsou si ale vědomi toho, že teprve nyní jim začínají chodit první faktury pro letošní rok a teprve v jeho průběhu se uvidí, zda jsou zařízení schopna si na zvýšené ceny energií i mezd vydělat.

Ředitel odboru přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví Jan Michálek uvedl, že při předchozích krizích zjistil, že nemocnice jsou schopné poradit si se vším. Zmínil covidovou krizi, po které následovala krize energetická a nedostatek léků. "Odolnost našeho systému je na velmi vysoké úrovni. Dříve se to kritizovalo jako neefektivita, ale ta pomyslná neefektivita znamená, že je systém schopný absorbovat šoky," uvedl Michálek.

Jeho slova potvrdil náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Petr Foltýn. "Poradíme si se vším, naše odolnost je bezbřehá. Výkyvy jsou běžné, covid nás vycvičil," řekl Foltýn. Ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka uvedl, že až rok 2023 ukáže reálný růst cen energií. "Není to ale nic, co by nás položilo," uvedl Procházka. "Nárůst cen energií není žádné drama, jsou větší témata," doplnil jednatel Nemocnice Mariánské Lázně Václav Smělík.

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík přirovnal energie ke mzdám a řekl, že 100 procent zdražení energetických vstupů pro nemocnici znamená, jako by o dvě procenta zvýšila mzdy. "Odboráři přitom bojují za deset procent. To je, jako bychom měli energie ještě násobně vyšší než teď," řekl Havlík.

Zdražování energií však přinutil nemocnice šetřit. "Více přemýšlíme nad tím, kdy svítit, jak topit. Krize nás ale posune dopředu," řekla ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková. Reprezentanti dalších nemocnic uvedli, že se snaží šetřit, ale také investovat do opatření, která přinesou energetickou úsporu. Šéf havířovské nemocnice Robert Schellong řekl, že teprve nyní začínají chodit faktury za letošní rok. "Až v roce 2024 ukáže, zda jsme byli schopní na navýšení cen energií a mzdy vydělat," uvedl.

Michálek připomněl, že díky postupné fixaci ceny a covidové krizi nemocnice v minulosti dosáhly dobrých cen energií oproti jiným resortům, poté ale přišel cenový šok. "Válka na Ukrajině s cenami výrazně zamíchala. Ceny rostly do extrémních výšek. Metoda postupné fixace nebyla realizovatelná, proto pro rok 2023 máme dodavatele, ale cena není známá, jen způsob její konstrukce. Dodavatel bude účtovat částku podle aktuální ceny a koeficientu," řekl Michálek.