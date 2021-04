Růst cen domů a bytů v ČR byl ve 4. čtvrtletí 2020 čtvrtý nejvyšší v EU

Praha - Meziroční růst cen domů a bytů v Česku ve 4. čtvrtletí loňského roku zrychlil na 8,9 procenta, o čtvrtletí dřív se ceny zvýšily o 8,4 procenta. Mezi zeměmi Evropské unie byl růst čtvrtý nejvyšší, na konci loňského září byl pátý. V porovnání s 3. čtvrtletím se ceny zvýšily o 2,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V EU ceny meziročně vzrostly v průměru o 5,7 procenta.

"V pandemie koronaviru tak nastává paradoxní jev, kdy ceny nemovitostí akcelerují svůj růst. Tím se vlastnické bydlení stává stále méně dostupné pro lidi s průměrnými příjmy. Tento vývoj je zapříčiněný omezenou nabídkou nemovitostí, která v budoucnu ještě více klesne kvůli zpomalení výstavby v době pandemie. Na druhé straně roste poptávka, která je vyvolána levnými úvěry na bydlení a rostoucími úsporami domácností," sdělil ČTK analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Ceny bytů v posledním čtvrtletí loňského roku vzrostly ve všech zemích EU. Nejvíce se zvýšily v Lucembursku, a to o 16,7 procenta. Následovaly Dánsko (o 9,8 procenta) a Litva (o 9,4 procenta). Nejméně ceny stouply v Irsku (o 0,6 procenta), Itálii (o 1,6 procenta), ve Španělsku a na Maltě (o 1,7 procenta). Údaje za Řecko nejsou dlouhodobě k dispozici.

"Za posledních pět let byty v Česku zdražily v podstatě o polovinu, a to především v důsledku přetrvávající silné poptávky, s níž zdaleka nedržela krok nabídka. Zatímco zájem o byty a rodinné domy zůstává trvale vysoký, staví se čím dál méně. Z tohoto pohledu je docela jedno, jestli poptávku pohání zájem o vlastní bydlení nebo o spekulaci. Fakticky se staví o čtvrtinu méně než před rokem 2009, a to je rozhodně už co říct," doplnil analytik ČSOB Petr Dufek.

V Česku rostly ceny nemovitostí v porovnání s ostatními zeměmi unie nejrychleji nepřetržitě od posledního čtvrtletí 2016 do konce třetího čtvrtletí 2017. Nejvyšší byl růst ve druhém čtvrtletí 2017, kdy domy a byty v ČR meziročně zdražily o 13,3 procenta. V porovnání s průměrem EU byl tehdy růst více než třikrát vyšší.

Podle analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy tlak na citelný růst cen nemovitostí v Česku v nejbližší době přetrvá. "Celkově letos stavební výroba ztratí zhruba šest procent. K růstu se vrátí až v roce 2022. Na stavebnictví totiž doléhá nedostatek vhodné pracovní síly, například z Ukrajiny, a pandemická nejistota. Tyto faktory se odrážejí například i v meziročně citelně sníženém počtu zahájených staveb bytů," dodal Kovanda. Útlum stavební činnosti v bytové výstavbě se podle něj výhledově projeví dalším omezením nabídky nového bydlení na trhu, což povede k zesílení tlaku na růst cen nemovitostí a následně také nájmů.

Meziroční změna cen bytů a domů ve 4. čtvrtletí 2020:

Země Změna (v procentech Lucembursko 16,7 Dánsko 9,8 Litva 9,4 Česko 8,9 Polsko 8,9 Nizozemsko 8,7 Portugalsko 8,6 Německo 8,1 Rakousko 7,3 Slovensko 7,2 Chorvatsko 6,4 Francie 6,1 Belgie 5,7 Bulharsko 5,4 Švédsko 5,3 Slovinsko 5,2 Estonsko 4,8 Maďarsko 3,9 Finsko 3,3 Lotyšsko 3,1 Kypr 2,4 Rumunsko 2,0 Španělsko 1,7 Malta 1,7 Itálie 1,6 Irsko 0,6 Řecko údaje nejsou k dispozici Průměr EU 5,7

Zdroj: Eurostat

Meziroční změna cen bytů a domů v ČR a EU:

Období Česko Průměr EU 2. čtvrtletí 2015 3,7 2,3 3. čtvrtletí 2015 4,2 2,9 4. čtvrtletí 2015 4,5 3,5 1. čtvrtletí 2016 4,6 4,1 2. čtvrtletí 2016 5,7 4,0 3. čtvrtletí 2016 7,1 4,2 4. čtvrtletí 2016 10,9 4,6 1. čtvrtletí 2017 12,8 4,2 2. čtvrtletí 2017 13,3 4,3 3. čtvrtletí 2017 12,5 4,4 4. čtvrtletí 2017 8,4 4,4 1. čtvrtletí 2018 7,6 4,6 2. čtvrtletí 2018 8,1 4,6 3. čtvrtletí 2018 8,8 4,7 4. čtvrtletí 2018 9,9 4,6 1. čtvrtletí 2019 9,8 4,2 2. čtvrtletí 2019 9,2 4,9 3. čtvrtletí 2019 8,7 4,8 4. čtvrtletí 2019 8,9 5,0 1. čtvrtletí 2020 8,6 5,7 2. čtvrtletí 2020 7,8 5,2 3. čtvrtletí 2020 8,4 5,3 4. čtvrtletí 2020 8,9 5,7

Zdroj: Eurostat

