Růst cen bytů o 14,5 procenta v ČR byl ve 2. čtvrtletí třetí nejvyšší v EU

Praha - Meziroční růst cen domů a bytů v Česku ve druhém čtvrtletí zrychlil na 14,5 procenta, což je nejvíce za posledních šest let. O čtvrtletí dřív se ceny zvýšily o 12,1 procenta. Mezi zeměmi Evropské unie byl růst třetí nejvyšší. V porovnání s prvním čtvrtletím se ceny zvýšily o 3,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V EU ceny meziročně vzrostly v průměru o 7,3 procenta.

"Nejenom, že jsou nyní byty v ČR nejdražší v historii, ale současně jejich cena v meziročním srovnání roste nejrychleji. Ceny jsou téměř o tři čtvrtiny vyšší než v roce 2015. Důvodů rychlého růstu cen bytů a rodinných domů v ČR je hned několik. Na straně nabídky to je jednoznačně malá nabídka nových bytů v důsledku pomalé výstavby. Druhým důvodem jsou v posledních měsících rychle rostoucí ceny stavebních prací, a především stavebních materiálů," sdělil ČTK analytik ČSOB Petr Dufek.

Ceny bytů v prvním čtvrtletí vzrostly ve všech zemích EU s výjimkou Kypru, kde se o 4,9 procenta snížily. Nejvíce se zvýšily v Estonsku, a to o 16,1 procenta. Následovaly Dánsko (o 15,6 procenta), Česko a Lucembursko (o 13,6 procenta). Nejméně ceny stouply v Itálii (o 0,4 procenta), v Rumunsku (o tři procenta) a ve Španělsku (o 3,3 procenta). Údaje za Řecko nejsou dlouhodobě k dispozici.

"V zemi, kde se desítky let o důchodové reformě jenom mluví, lidé tuší, že od zadluženého státu nemohou čekat nějaké zajištění na stáří. Proto nelze vyloučit, že k růstu kupních cen nemovitostí přispívají i ti, kteří si dnes koupí druhou nemovitost jako formu zajištění na stáří. Ale tuto nemovitost okamžitě začnou pronajímat, nezeje prázdnotou. A tak je dnes na trhu více bytů k pronájmu, než by bylo, kdyby ceny nemovitostí tolik nerostly," uvedl analytik společnosti Natland Petr Bartoň. Kvůli této nabídce pak podle něj nutně rostou ceny nájmů pomaleji, než by rostly bez ní. "Ten, kdo volá po omezení vlastnictví druhých nemovitostí, tak automaticky volá po rychlejším zvyšování nájmů. Ceny prodeje a ceny pronájmu jsou spojené nádoby," podotkl Bartoň.

V Česku rostly ceny nemovitostí v porovnání s ostatními zeměmi unie nejrychleji nepřetržitě od posledního čtvrtletí 2016 do konce třetího čtvrtletí 2017. Nejvyšší růst byl zatím ve druhém čtvrtletí 2017, kdy domy a byty v ČR meziročně zdražily o 13,3 procenta. V porovnání s průměrem EU byl tehdy růst více než třikrát vyšší.

"Situace v České republice se začíná vymykat kontrole a znemožňuje střední třídě, aby si pořizovala vlastnické bydlení. Jedinou institucí v naší zemi, která se proti současné situaci snaží bojovat, je Česká národní banka. Ta intenzivně zvyšuje úrokové sazby, což by mělo vést ke snížení zájmu lidí o hypoteční úvěry. I přesto pokles tempa růstu cen nemovitostí lze očekávat nejdříve v příštím roce, kdy bychom se měli vrátit na jednocifernou úroveň," dodal analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Meziroční změna cen bytů a domů ve 2. čtvrtletí 2021:

Země Změna (v procentech) Estonsko 16,1 Dánsko 15,6 Česko 14,5 Lucembursko 13,6 Litva 13,3 Nizozemsko 12,8 Lotyšsko 12,4 Maďarsko 11,9 Rakousko 11,7 Německo 10,9 Švédsko 10,9 Slovinsko 9,9 Bulharsko 9,1 Polsko 8,3 Belgie 7,4 Portugalsko 6,6 Chorvatsko 6,5 Francie 5,7 Irsko 5,6 Finsko 5,4 Malta 5,3 Slovensko 4,7 Španělsko 3,3 Rumunsko 3,0 Itálie 0,4 Kypr -4,9 Řecko údaje nejsou k dispozici Průměr EU 7,3

Meziroční změna cen bytů a domů v ČR a EU:

Období Česko Průměr EU 2. čtvrtletí 2015 3,7 2,3 3. čtvrtletí 2015 4,2 2,9 4. čtvrtletí 2015 4,5 3,5 1. čtvrtletí 2016 4,6 4,1 2. čtvrtletí 2016 5,7 4,0 3. čtvrtletí 2016 7,1 4,2 4. čtvrtletí 2016 10,9 4,6 1. čtvrtletí 2017 12,8 4,2 2. čtvrtletí 2017 13,3 4,3 3. čtvrtletí 2017 12,5 4,4 4. čtvrtletí 2017 8,4 4,4 1. čtvrtletí 2018 7,6 4,6 2. čtvrtletí 2018 8,1 4,6 3. čtvrtletí 2018 8,8 4,7 4. čtvrtletí 2018 9,9 4,6 1. čtvrtletí 2019 9,8 4,2 2. čtvrtletí 2019 9,2 4,9 3. čtvrtletí 2019 8,7 4,8 4. čtvrtletí 2019 8,9 5,0 1. čtvrtletí 2020 8,6 5,7 2. čtvrtletí 2020 7,8 5,2 3. čtvrtletí 2020 8,4 5,3 4. čtvrtletí 2020 8,9 5,8 1. čtvrtletí 2021 12,1 6,1 2. čtvrtletí 2021 14,5 7,3

Zdroj: Eurostat