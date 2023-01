Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil na 2,9 procenta

Washington - Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla v přepočtu na celý rok o 2,9 procenta. Tempo růstu tak zpomalilo z 3,2 procenta ve třetím čtvrtletí. Vyplývá to z předběžné zprávy, kterou dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Hlavním motorem růstu byly spotřebitelské výdaje, které v USA tvoří více než dvě třetiny ekonomické aktivity. Ekonomiku ale brzdí negativní vliv vysokých úrokových sazeb, který zdražuje úvěry a snižuje poptávku.

Výsledky však překonaly odhady analytiků. Ti v anketě společnosti FactSet očekávali, že hrubý domácí produkt (HDP) se zvýší o 2,3 procenta. Většina ekonomů se také domnívá, že ekonomika v tomto čtvrtletí dál zpomalí a do poloviny roku sklouzne přinejmenším do mírné recese.

Loni největší ekonomika světa v prvních dvou čtvrtletích klesala. Od ledna do března o 1,6 procenta a od dubna do června o 0,6 procenta. V létě se vrátila k růstu, k čemuž přispěly odolné spotřebitelské výdaje a vyšší vývoz. Solidní vývoj ve druhé polovině roku tak smazal pokles z prvního pololetí a za celý rok se HDP zvýšil o 2,1 procenta. To je však méně než v roce 2021, kdy ekonomika vzrostla o 5,9 procenta.

Ke zpomalování tempa růstu ekonomiky podle analytiků přispívají vyšší úrokové sazby, které prodražují náklady na půjčky pro spotřebitele i podniky. V loňském roce americká centrální banka (Fed) sedmkrát zvýšila základní úrokovou sazbu, a zvýšení bylo neobvykle rozsáhlé, celkem o 4,25 procentního bodu. Fed se tak snažil zbrzdit růst spotřebitelských cen. Další zvýšení úroků, i když pomalejším tempem, se očekává příští týden.