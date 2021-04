Růst americké ekonomiky v prvním čtvrtletí zrychlil na 6,4 procenta

Washington - Ekonomika Spojených států začátkem roku citelně zrychlila růst, zejména díky vládním stimulačním opatřením pro firmy i rodiny. Hrubý domácí produkt (HDP) se v prvním čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 6,4 procenta, oznámilo dnes ve svém prvním rychlém odhadu americké ministerstvo obchodu. Je to druhý nejrychlejší růst od třetího čtvrtletí 2003. V posledním čtvrtletí loňského roku ekonomika rostla tempem 4,3 procenta.

Ekonomové se domnívali, že tempo růstu na začátku letošního roku dosáhne 6,1 procenta. Očekává se, že letošní rok bude pro americkou ekonomiku nejlepší za téměř 40 let.

Americká ekonomika se zotavuje díky masivní podpoře vlády a ústupu pandemie, které povzbudily domácí poptávku a umožnily znovu otevřít služby, jako jsou například bary a restaurace. Roste rychleji než hospodářství jiných zemí, na úrovni před krizí ale ještě není.

Rychlejší tempo růstu by podle agentury Reuters mohlo utlumit nadšení některých umírněných demokratů pro ambiciózní ekonomický program demokratického prezidenta Joe Bidena. Ten ve středu v Kongresu představil svůj plán za 1,8 bilionu dolarů (přes 38 bilionů Kč) na podporu vzdělávání, rodin a dětí. Iniciativa společně s už ohlášeným souborem investic do infrastruktury tvoří masivní program obnovy americké ekonomiky po pandemii, který by se opíral o vyšší zdanění firem a bohatých a o efektivnější výběr daní.

Proti dalším podpůrným vládním opatřením se stavějí republikáni, kteří se obávají vyššího zadlužení. Někteří ekonomové také varují, že masivní státní výdaje by mohly zapříčinit růst cen.

Ekonomika pokračovala v růstu i na začátku druhého čtvrtletí. Spotřebitelské výdaje se v dubnu dostaly na 14 měsíční maximum. Minulý týden se snížil i počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

Mnoho ekonomů očekává, že se ekonomika z recese plně zotaví na konci roku 2023. Předpovídají, že letošní růst by mohl dosáhnout sedmi procent, což by bylo nejrychlejší tempo od roku 1984, kdy zemi vedl republikánský prezident Ronald Reagan.

Loni americká ekonomika vykázala kvůli pandemii propad o 3,5 procenta. To byl její nejhorší výkon za 74 let.