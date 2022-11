Rusové zničili v Chersonu kritickou infrastrukturu, řekl Zelenskyj

Kyjev/Londýn - Ruské síly zničily před svým útěkem z Chersonu všechnu kritickou infrastrukturu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Konkrétně zmínil komunikační sítě, dodávky vody, tepla a elektřiny. "Všechno ale obnovíme, věřte mi," dodal ve svém pravidelném večerním videoprojevu. Ukrajinským vojákům se podle něj podařilo získat kontrolu nad více než 60 obcemi v Chersonské oblasti a nyní se snaží stabilizovat situaci v samotném městě.

Podle šéfa ukrajinské policie Ihora Klymenka začalo ve městě pracovat asi 200 policistů. Jejich úkolem je nyní mimo jiné zřizovat kontrolní stanoviště, ale i sbírat důkazy o možných válečných zločinech, které byly v oblasti spáchány. Policejní týmy rovněž pátrají po nevybuchlé munici a snaží se ji zneškodnit. Ukrajinský prezident v této souvislosti vyzval místní obyvatele, aby se nesnažili kontrolovat budovy ve městě sami, protože by to mohlo být nebezpečné.

Cherson, ležící na západním břehu Dněpru poblíž ústí do Černého moře, byl prvním větším městem, kterého se Rusové zmocnili po svém jarním vpádu na Ukrajinu. Ruské ministerstvo obrany v pátek oznámilo, že dokončilo stažení ruských sil z pravého břehu řeky Dněpr, na kterém leží právě i Cherson.

Ruská armáda si ústupem z Chersonu pošramotila pověst, míní Londýn

Ruské stažení z Chersonu, jediné oblastní metropole dobyté od února ruskými silami, je veřejným přiznáním potíží ruské armády a přináší značné škody na pověsti. Uvedlo to britské ministerstvo obrany v pravidelném situačním přehledu, sestavovaném na základě poznatků vojenské rozvědky. Šéf resortu Ben Wallace označil ruský ústup za "strategickou porážku", ale varoval před podceňováním ruské hrozby. Rusko od začátku války přišlo na Ukrajině o více než 80.000 vojáků, odhadlo ukrajinské velení. V médiích zaznívají dohady, že ukrajinská protiofenziva se nyní zaměří na osvobození Melitopolu v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny.

Britské ministerstvo připomnělo, že v pátek ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že dokončilo stažení ruských jednotek z Chersonu a že ruské síly v rámci tohoto stažení zničily silniční a železniční mosty přes řeku Dněpr. Londýn pokládá za pravděpodobné, že se Rusko stále pokouší evakuovat síly z jiných míst přes Dněpr do pozic na východním břehu, které se dají lépe hájit.

Dobytí Chersonu bylo podle britského ministra jediným strategickým cílem, kterého se ruské armádě podařilo dosáhnout na samém začátku války proti Ukrajině, teď se ale prostí Rusové mohou ptát, k čemu to vše bylo. Mezitím ruská armáda utrpěla značné ztráty a Rusko se ocitlo v mezinárodní izolaci, zatímco Ukrajina bude pokračovat v ofenzivě, za podpory Británie a mezinárodního společenství, uvedl Wallace.

Americký Institut pro studium války (ISW) si ve svodce událostí na ukrajinském bojišti všímá postupu ukrajinských sil, dokončujících osvobození pravobřežní, západní části Chersonské oblasti, a reakce ruských válečných blogerů na stažení z Chersonu. Ta byla zdrženlivější, než se dalo čekat vzhledem k ostré kritice ministerstva obrany za ústup za Dněpr.

Část ruských vojáků zřejmě ještě zůstává na západním břehu, ale jejich počet nelze podle ISW odhadnout. Nejspíše se pokusí ustoupit, ale nelze vyloučit, že někteří Rusové si zvolí partyzánský boj v malých skupinách. Analytici nicméně soudí, že ruské síly se připravily o možnost udržet území na západním břehu. Zničením mostů přes Dněpr se ruské síly pokoušejí zastavit postup ukrajinských jednotek do centrální části Chersonské oblasti. Snímky z družic rovněž potvrzují, že ruská vojska vybudovala dvě obranné linie jižně od Dněpru. Snahy posílit postavení na levém břehu zřejmě budou pokračovat v dalších dnech, předpověděl ISW.

Ukrajinci nedávají najevo žádné známky, že by se na zimu chystali zastavit svou ofenzivu, píše list The New York Times. Stále častěji se podle deníku objevují náznaky, že Ukrajinci se připravují na novou pozemní ofenzivu mezi dvěma frontami (u Chersonu na jihu a Bachmutu na východě), a to přes Záporožskou oblast směrem na Melitopol. Rusové by tak mohli přijít o celou jižní část Ukrajiny, kterou dobyli po invazi z 24. února.

Ukrajina posiluje svá uskupení v záporožském směru, uvedl dnes Vladimir Rogov z Ruskem dosazené správy okupované části Záporožské oblasti. "Obranná linie sílí každým dnem," prohlásil podle agentury TASS. Obranu podle něj posilují jednotky uvolněné stažením z Chersonu, ale Ukrajinci nasazují dobře vycvičené jednotky, ostřílené z bojů a posílené i "žoldnéři z více než 40 zemí", včetně 5000 Poláků. "Situace není jednoduchá, ale je pod kontrolou. Chlapci tvrdě brání postavení. Linie obrany sílí každým dnem," řekl.

TASS připomněl předchozí Rogovovo prohlášení, že ukrajinskou prioritou je dobýt Záporožskou jadernou elektrárnu, kterou od počátku března okupují Rusové. K této operaci Ukrajinci podle Rogova nachystali desítky obrněných člunů a více než 700 příslušníků speciálních jednotek.

Ukrajinský generální štáb uvedl, že Rusko od vpádu na Ukrajinu před 262 dny přišlo již o přibližně 80.210 vojáků, což je o 810 více než před 24 hodinami, 2838 tanků, 5730 obrněných vozidel a 1829 děl.

Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách ověřit z nezávislých zdrojů.

Rusové při ústupu poškodili severní část přehrady na Dněpru

Ruské okupační síly vážně poškodily hráz Kachovské vodní elektrárny v Chersonské oblasti, uvedla ukrajinská televize Hromadske s odvoláním na satelitní snímky americké společnosti Maxar Technologies. Podle ní severní část přehrady a vrata zdymadel byly zničeny.

Ruský list Izvestija na svém webu zveřejnil video údajně zachycující vyhození silničního mostu na přehradě Kachovské vodní elektrárny u Chersonu do povětří. "Na záběrech je vidět jasný záblesk a následný silný výbuch," napsal deník, aniž zmínil, že inkriminovaný most - podobně jako další mosty v Chersonu a okolí - zničili Rusové při ústupu za řeku Dněpr. Ten podle ruského ministerstva obrany ruské jednotky dokončily v pátek ráno.

Obě znepřátelené strany se vzájemně opakovaně obvinily z plánů prolomit přehradu za pomoci výbušnin, což by způsobilo zaplavení velké oblasti po proudu řeky a nejspíše způsobilo velké škody v Chersonu a okolí. Cherson bylo jediné oblastní centrum, které Rusové dobyli po invazi zahájené na konci února, připomněla agentura Reuters. Ukrajinští vojáci osvobodili Cherson v pátek.

Rusové při ústupu zničili sedm mostů, z toho čtyři přes Dněpr, včetně silničního a železničního mostu na přehradě Kachovské vodní elektrárny, uvedl dnes server Ukrajinska pravda s odvoláním na satelitní snímky. Rusové při ústupu poničili i klíčový Antonivský most.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč ale podle agentury Unian dnes prohlásil, že Antonivský most nevyhodili do povětří Rusové, ale poničil jej zásah raketou vypálenou ukrajinskými jednotkami z raketometu HIMARS během pronásledování kolony ustupujících ruských vojsk. Mimořádnou sílu exploze na mostě vysvětloval tím, že raketa buď zasáhla vůz s municí, anebo nálože, které na mostě rozmístili Rusové.