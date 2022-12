Rusové v příštích měsících na Ukrajině nejspíš nepostoupí, míní Londýn

Kyjev/Londýn - Ruské pozemní síly v nadcházejících měsících na Ukrajině zřejmě nedokážou významně postoupit, uvedlo dnes britské ministerstvo obrany, které se odvolává na poznatky britské vojenské rozvědky. Ruské vzdušné útoky ale dál zasahují ukrajinské civilní obyvatelstvo, upozorňuje Kyjev.

Soudě podle vystoupení ruského prezidentského mluvčího Dmitrije Peskova z minulého týdne zůstávají ruské cíle na Ukrajině nezměněny a Rusko dál usiluje o rozšíření kontroly na Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblastí a především o postup dál do Doněcké oblasti, podotklo britské ministerstvo. "Ruská strategie ale v současnosti zřejmě nedokáže tyto cíle splnit. Je velmi nepravděpodobné, že ruská armáda je schopna vytvořit účinnou útočnou sílu, která by byla s to zmíněné regiony ovládnout," tvrdí Londýn ministerstvo.

Ukrajina v září dokázala během rychlé protiofenzivy vytlačit ruské síly z velké části Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, v listopadu Rusko ztratilo Cherson na jihu. Tvrdé boje se už měsíce svádějí o Bachmut v Doněcké oblasti, fronta se tam ale prakticky nemění.

Ruské síly dnes ráno ostřelovaly raketomety Uragan město Girnyk v Doněcké oblasti a zranily přitom osm civilistů na místním tržišti a v jeho okolí, sdělil podle agentury Unian šéf oblastní správy Pavlo Kyrylenko. "Teroristický stát neustále terorizuje civilní ukrajinské obyvatelstvo. Střílí a bude střílet na civilisty do té doby, než ho vyženeme," uvedl Kyrylenko a znovu vyzval obyvatele regionu k evakuaci. V neděli zemřeli při útocích ruských sil na Ukrajině dva civilisté a šest dalších utrpělo zranění, informoval na sociálních sítích Kyrylo Tymošenko z ukrajinské prezidentské kanceláře.

V Oděse zůstává stále 300.000 odběratelů bez proudu, řekl starosta

Počet odběratelů, kteří zůstávají v ukrajinském městě Oděsa po sobotních ruských útocích bez elektřiny, klesl na 300.000. Podle ruskojazyčné verze serveru BBC News o tom v neděli informoval starosta Hennadij Truchanov. V sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že po ruských náletech je v Oděse a jejím okolí bez proudu 1,5 milionu lidí. K obnově plavby se postupně vrací černomořské přístavy, jejichž fungování taktéž narušily ruské útoky. Z těchto přístavů se vyváží ukrajinské obilí a další zemědělské produkty, klíčové pro potravinovou stabilitu ve světě.

Oděsa patří mezi regiony s nejčastějšími výpadky dodávek elektřiny, složité podmínky panují ale i v metropoli Kyjevě a okolí, ve čtyřech oblastech na západě Ukrajiny a v Dněpropetrovské oblasti v centrální části země, prohlásil Zelenskyj v neděli.

"Dodávky elektřiny a vody v Oděse jsou postupně obnovovány," napsal na sociální síti Telegram starosta Truchanov. Podle něj je situace ve městě v zásadě pod kontrolou, nikoli však snadná.

Místní správa rovněž znovu spouští vodní čerpací stanice a dodává kamiony vodu do oblastí, kde jsou dodávky nadále přerušeny. Co se týče vytápění, ze 140 kotelen stále nefunguje 43, sdělil v neděli starosta Truchanov.

Export obnovily přístavy Čornomorsk a Južne, informovala dnes agentura Ukrinform. Z přístavu v Oděse zatím nákladní lodě nevyplouvají.

Ruská armáda v sobotu ostřelovala regiony na jihu Ukrajiny, včetně Oděské oblasti. Zelenskyj řekl, že škody způsobily drony íránské výroby. V neděli ve svém pravidelném večerním projevu prohlásil, že v Oděse a dalších městech v oblasti se již podařilo částečně dodávky elektřiny obnovit.