Rusové údajně dobyli Volnovachu, podle Kyjeva ostřelovali léčebnu

Luck a Ivano-Frankivsk leží daleko od hlavních směrů ruské ofenzivy. Útoky tak mohou naznačovat nový směr války, poznamenala agentura AP.

Volnovacha je asi 50 kilometrů severně od Mariupolu a podle agentury Reuters je považována za strategicky významnou vstupní bránu do obléhaného přístavu u Azovského moře. Mariupol čelí v posledních dnech těžkému ostřelování od ruské armády a hlásí řadu civilních obětí, podle ukrajinských úřadů tam zemřelo až 1200 lidí. Ukrajina také tvrdí, že Rusko záměrně brání evakuaci civilistů z města.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov podle ruských tiskových agentur také oznámil, že Rusko vysoce přesnými útoky dlouhého dosahu vyřadilo z provozu dvě vojenská letiště na západě Ukrajiny, v Lucku a Ivano-Frankivsku. Tvrdí také, že ruská armáda zničila od začátku útoku na Ukrajinu 3213 zařízení ukrajinské armády.

Starosta Lucku dnes potvrdil nálet na tamní letiště, zahynuli při něm podle něj dva ukrajinští vojáci a šest jich utrpělo zranění. "Na naše síly na vojenském letišti v Lucku byly vypáleny čtyři rakety ze stíhačky ruské armády," napsal podle agentury AFP na sociální síti telegram jeden z činitelů Volyňské oblasti.

Luck a nedaleké město Rivne jsou centry volyňských Čechů, potomků českých přistěhovalců do carského Ruska. Do země svých předků se volyňští Češi vraceli v několika vlnách, z Ukrajiny prchají do Česka i nyní kvůli ruské invazi.

Místní úřady potvrdily rovněž útok na letiště u Ivano-Frankivsku, tamní starosta nařídil lidem, aby se skryli do protileteckých krytů. "Exploze vedle letiště. Všichni do krytů! Nezveřejňujte žádné fotky, adresy ani souřadnice," napsal podle AFP starosta na facebooku. Údery podle něj přerušily ve městě dodávky tepla, o případných obětech se nezmínil.

Britské ministerstvo obrany ve svém každodenním zhodnocení situace na Ukrajině dnes uvedlo, že ruské jednotky na zemi stále narážejí na silný odpor Ukrajinců a nepostupují tak rychle, jak před invazí plánovaly. Stále se rovněž potýkají s logistickými potížemi.

Rusko se však podle Britů zřejmě snaží přeskupit svá vojska a v příštích dnech zahájit obnovenou ofenzivu, která pravděpodobně bude zahrnovat i další výpady vůči Kyjevu.

Rusko ostřelovalo psychiatrickou léčebnu s 330 pacienty, tvrdí ukrajinské úřady Ruská palba zasáhla psychiatrickou léčebnu v Izjumu v Charkovské oblasti s asi 330 pacienty, řekl tamní guvernér Oleh Syněhubov, podle nějž zatím není jasný počet obětí. Zprávy o útoku zatím nelze nezávisle ověřit. Guvernér dodal, že město Charkov bylo ostřelován 89krát za poslední den. Starosta Charkova Ihor Terechov řekl, že město čelí v podstatě nepřetržité palbě, poškozeno podle něj bylo 48 tamních škol. Podle Syněhubova bylo v léčebně 330 lidí, z nichž se 73 podařilo evakuovat. Guvernéra úder nazval "brutálním útokem na civilisty". "Tohle je válečný zločin na civilistech, genocida proti ukrajinskému národu," napsal na sociální síti Telegram.

Tři nálety na ukrajinské město Dnipro dnes brzy ráno zabily nejméně jednoho člověka, informuje agentura Reuters s odkazem na ukrajinskou pohotovostní službu. Bomby podle ní dopadly v blízkosti školky a bytového domu.

Video s následky leteckého úderu zveřejnil na twitteru ukrajinský parlament. K záznamu napsal, že jde o výsledek "útoku ruských teroristů". Běloruská nezávislá televize Nexta na svém twitterovém účtu uvedla, že při útoku v blízkosti školky a bytového domu byla zasažena dvoupodlažní továrna na boty, což zažehlo požár. Charkov a další města ve východní polovině Ukrajiny čelí již několik dní silným ruským útokům, noční ostřelování pokračovalo podle ukrajinského generálního štábu rovněž v Černihivu či v Sumách. Ukrajina znovu otevírá humanitární koridory; doufá v evakuaci z Mariupolu Ukrajina dnes plánuje další humanitární koridory a dodávky humanitární pomoci do měst, která ji potřebují. Oznámila to vicepremiérka Iryna Vereščuková. Prioritou zůstává osvobození lidí z obléhaného města Mariupol a doručení pomoci tamním obyvatelům, informovala agentura AP. Předchozí podobné pokusy v případě tohoto strategického přístavu na jihovýchodě Ukrajiny selhaly. "Doufám, že (koridor) dnes bude fungovat," řekla Vereščuková podle agentury Reuters. Odkazovala na přístav u Azovského moře, který už déle než týden obléhají a podle ukrajinských úřadů ostřelují ruské ozbrojené síly. Vicepremiérka už dříve označila humanitární situaci ve městě za katastrofální. Lidem podle dostupných informací chybějí základní věci, jako je jídlo, voda či teplo. Dosavadní snahy o evakuaci obyvatel v případě Mariupolu selhaly. Obě strany se navzájem viní z porušování klidu zbraní vyhlášených pro evakuaci. Veřeščuková také vyjádřila naději, že ruské invazní jednotky otevřou i několik dalších humanitárních koridorů. Ruské ministerstvo obrany už dříve sdělilo, že otevře humanitární koridory z Kyjeva, Sum, Charkova, Mariupolu a Černihivu. Ukrajinské úřady podle agentury Unian plánují evakuaci mimo jiné z Volnovachy, Izjumu, několika obcí u Kyjeva nebo u Žytomyru. Konvoj 50 automobilů a jednoho autobusu se zhruba 225 lidmi vyrazil z města Enerhodar a zamířil do nedalekého Záporoží, oznámil gubernátor Záporožské oblasti Oleksandr Staruch.

Obří ruská kolona u Kyjeva se podle satelitních snímků zřejmě rozptýlila