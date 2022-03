Rusové údajně dobyli Volnovachu, dvě města na západě hlásí letecké útoky

Volnovacha leží asi 50 kilometrů severně od Mariupolu a podle agentury Reuters je považována za strategicky významnou vstupní bránu do obléhaného přístavu u Azovského moře. Mariupol čelí v posledních dnech těžkému ostřelování od ruské armády a hlásí řadu civilních obětí, podle ukrajinských úřadů tam zemřelo až 1200 lidí. Ukrajina rovněž tvrdí, že Rusko záměrně brání evakuaci civilistů z města.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov podle ruských tiskových agentur také oznámil, že Rusko "vysoce přesnými útoky dlouhého dosahu" vyřadilo z provozu dvě vojenská letiště na západě Ukrajiny, v Lucku a Ivano-Frankivsku. Tvrdí rovněž, že ruská armáda zničila od začátku útoku na Ukrajinu 3213 zařízení ukrajinské armády.

Starosta Ivano-Frankivsku podle AP nařídil po leteckém útoku obyvatelům v přilehlých oblastech, aby se schovali do krytů. Starosta Lucku potvrdil letecký útok na tamní letiště. Ani jedno z měst v tuto chvíli nehlásí mrtvé či raněné.

Luck a nedaleké město Rivne jsou centry volyňských Čechů, potomků českých přistěhovalců do carského Ruska. Do země svých předků se volyňští Češi vraceli v několika vlnách, z Ukrajiny prchají do Česka i nyní kvůli ruské invazi.

Britské ministerstvo obrany ve svém každodenní zhodnocení situace na Ukrajině dnes uvedlo, že ruské jednotky na zemi stále narážejí na silný ukrajinský odpor a nepostupují tak rychle, jak před invazí plánovaly. Stále se rovněž potýkají s logistickými potížemi.

Rusko se však podle Britů zřejmě snaží přeskupit svoje vojska a v příštích dnech zahájit obnovenou ofenzivu, která pravděpodobně bude zahrnovat i další výpady vůči Kyjevu.

Nálety v ukrajinském Dnipru zabily nejméně jednoho člověka

Tři nálety na ukrajinské město Dnipro dnes brzy ráno zabily nejméně jednoho člověka, informuje agentura Reuters s odkazem na ukrajinskou pohotovostní službu. Bomby podle ní dopadly v blízkosti školky a bytového domu.

Video s následky leteckého úderu zveřejnil na twitteru ukrajinský parlament. K záznamu napsal, že jde o výsledek "útoku ruských teroristů". Běloruská nezávislá televize Nexta na svém twitterovém účtu uvedla, že při útoku v blízkosti školky a bytového domu byla zasažena dvoupodlažní továrna na boty, což zažehlo požár.

Obří ruská kolona u Kyjeva se podle satelitních snímků zřejmě rozptýlila