Rusové tvrdí, že získali kontrolu nad důležitou obcí Pisky na východě Ukrajiny

Kyjev/Moskva/Londýn - Ruská armáda získala kontrolu nad důležitou obcí Pisky na východě Ukrajiny, uvedla agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Kyjev na toto tvrzení zatím nereagoval. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze obvykle bezprostředně nezávisle ověřit.

V oblasti v minulých dnech zuřily těžké boje. Ruské a proruské síly oznámily, že získaly kontrolu nad obcí Pisky již před více než týdnem. Ukrajinští představitelé to ale tehdy popřeli. Silně opevněné město je klíčové pro obranu Doněcké oblasti, poznamenala agentura Reuters.

Ruské ministerstvo obrany rovněž sdělilo, že jejich síly zničily americké raketomety HIMARS u ukrajinského města Kramatorsk a i sklad s municí pro tyto systémy.

Dva mosty do Rusy okupované oblasti u Chersonu jsou patrně mimo provoz, uvedl Londýn

Dva hlavní silniční mosty, které umožňovaly přístup do Ruskem okupované oblasti na západním břehu řeky Dněpr v Chersonské oblasti na jihu země, jsou nyní pravděpodobně mimo provoz a nelze je využít pro vojenské zásobování. Ve své pravidelné zprávě to ráno uvedlo britské ministerstvo obrany. O úspěšných útocích na mosty v Chersonské oblasti informovala v minulých dnech ukrajinská armáda.

Kyjev již v týdnu oznámil, že zasáhl a vyřadil z provozu Kachovský most ležící v Chersonské oblasti. Londýn tyto zprávy potvrdil. Dodal, že Rusům se sice v uplynulých dnech podařilo částečně opravit zasažený Antonivskyj most, jeho stav ale nadále není dobrý. Poškozený je i hlavní železniční most nedaleko Chersonu. Od konce července tak Rusové používají pro zásobování jen nedaleký pontonový most, dodalo britské ministerstvo obrany ve zprávě shrnující nejnovější poznatky britských zpravodajských služeb.

" I když se Rusku podaří mosty opravit, budou stále velmi zranitelné," říká rovněž zpráva. "Pozemní zásobování pro několik tisíc ruských vojáků na západním břehu je téměř jistě závislé na pouhých dvou pontonových mostech," dodalo britské ministerstvo.

Cherson bylo první větší město, kterého se ruské síly po invazi do sousední země zmocnily, načež získaly kontrolu i nad Chersonskou oblastí. Před časem se začalo hovořit o ukrajinské protiofenzivě v tomto regionu s cílem osvobodit ho od okupačních sil; ukrajinská armáda začala v posledních týdnech získávat zpět pozice v oblasti, k čemuž jí pomáhají dodávky zbraní ze Západu.