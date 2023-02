Rusové se přeskupují a hlavní úsilí soustředí na útoky u pěti obcí, uvedl Kyjev

Kyjev - Ruské invazní síly se na různých místech přeskupují a hlavní úsilí soustředí na útočné operace u Kupjansku, Lymanu, Bachmutu, Avdijivky a Novopavlivky na východě Ukrajiny, uvedl dnes ve své ranní operační svodce ukrajinský generální štáb. Ten zároveň hlásí za uplynulý den odražení ruských útoků u desítky obcí v Luhanské a Doněcké oblasti, včetně Bachmutu. Ruská armáda se velmi pravděpodobně pokouší obnovit rozsáhlé útočné operace na Ukrajině od letošního ledna, uvedlo britské ministerstvo obrany.

"Jeho (ruským) operačním cílem je téměř jistě dobýt zbývající části Doněcké oblasti, které drží Ukrajinci," píše britský resort obrany ve svém pravidelném zhodnocení bojů na Ukrajině, která se už téměř rok brání ruské vojenské agresi.

"Ruským silám se podařilo získat pouze několik stovek metrů území týdně. Je to téměř jistě proto, že Rusko nyní postrádá munici a manévrovací jednotky potřebné pro úspěšné ofenzivy," dodalo britské ministerstvo, podle něhož je nadále nepravděpodobné, že by Rusko bylo schopno vybudovat síly potřebné k významnému ovlivnění války během několika příštích týdnů.

Možnosti nové ruské ofenzivy na Ukrajině se věnuje ve své poslední analýze také americký Institut pro studium války (ISW), jenž se odkazuje na ukrajinské představitele. Podle jejich odhadů se ruské invazní síly připravují na zahájení rozsáhlé ofenzivy na východě Ukrajiny v polovině či na konci února.

"Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov 5. února prohlásil, že ukrajinská armáda očekává, že Rusko zahájí rozhodující ofenzívu kolem 24. února, aby symbolicky spojilo útok s prvním výročím ruské totální invaze na Ukrajinu," píše ISW. "Reznikov rovněž upřesnil, že ukrajinská armáda nezaznamenala formování ruských útočných skupin ve směru na Charkov nebo Černihiv nebo v Bělorusku," dodal institut.

Dále si mimo jiné všímá informací listu Financial Times, jemuž nejmenovaný poradce ukrajinské armády řekl, že Rusko hodlá zahájit ofenzivu v příštích deseti dnech (do 15. února), což je časový plán, který by ruským silám umožnil udeřit na ukrajinské pozice před příjezdem západních tanků a bojových vozidel pěchoty. Někteří ruští nacionalisté mezitím nadále vyjadřovali skepsi ohledně schopnosti Ruska zahájit úspěšnou ofenzivu koncem února, dodal ISW.

Institut dále píše, že ruské síly pravděpodobně dosáhly v posledních dnech "taktických úspěchů" severovýchodně od Kupjansku. "Ruské zdroje tvrdí, že ruské síly 5. a 6. února postoupily západně od předchozích pozic na linii Svatove-Kreminna," uvádí dále ISW, podle něhož však ukrajinští obránci k pondělku udržovali své pozice u Bilohorivky v Luhanské oblasti, a to navzdory ruským tvrzením, že ji Rusové 3. února dobyli. Rusové podle něj pokračovali v útocích severovýchodně a jižně od Bachmutu, ale stále město neobklíčili.