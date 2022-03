Rusové se na východě Ukrajiny zmocnili města Izjum, soudí Pentagon

Washington/Kyjev - Americké ministerstvo obrany poprvé usuzuje, že ruské jednotky získaly kontrolu nad městem Izjum ležícím jihovýchodně od Charkova. Novinářům to dnes řekl nejmenovaný vysoce postavený činitel Pentagonu. Rusové se podle tohoto zdroje snaží odstřihnout východ Ukrajiny od zbytku země. Kromě uvedeného vývoje se údajně situace na bojišti příliš nezměnila.

Vládní zdroje ze Spojených států či Británie už několik dní uvádějí, že postup Rusů se na různých frontách v podstatě zastavil. Ruské jednotky ani po mnoha dnech bombardování neobsadily města jako Charkov nebo Mariupol a zatím se neodhodlaly k rozsáhlému útoku na Kyjev, z něhož přitom panují obavy.

Pentagon nicméně už při pondělním brífinku upozorňoval na postup ruských sil směrem na Izjum, kde před válkou žilo asi 50.000 lidí. Město leží poměrně blízko hranic mezi Charkovskou oblastí a Doněckou oblastí a jeho obsazení se zdá být součástí ruské snahy odříznout ukrajinské jednotky na východě Ukrajiny od zbytku země. Deník The New York Times uvádí, že o Izjum se v posledních dnech sváděly tvrdé boje a že Rusové zároveň postupovali kolem něj směrem na třetí největší ukrajinské město Dnipro.

Washington podle dnešních slov představitele ministerstva obrany zároveň pozoruje "pokračující námořní aktivitu na severu Černého moře" v blízkosti Oděsy, píše televize CNN. Činitel, který hovořil s novináři, však dodal, že přístav na jihu Ukrajiny nebyl posledních 24 hodin terčem ostřelování a že se neobjevily "bezprostřední signály o obojživelném útoku na Oděsu".

Za tři týdny bojů podle stejného zdroje Rusové provedli "přes 1000 odpalů raket" na ukrajinské cíle. Součet s každým dnem narůstá o několik desítek. Ve srovnání například s americkou invazí do Iráku z roku 2003 by to byla relativně malá čísla. Tehdy západní jednotky při rozsáhlé bombardovací kampani jen za několik hodin vypálily přes 500 raket s plochou dráhou letu. Celkem za méně než měsíc bojů vyslaly na cíle v Iráku skoro 30.000 bomb a raket.