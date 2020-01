Rusové překvapivě vyhráli ME v tancích na ledě

Ruský taneční pár Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov na ME ve Štýrském Hradci.

Ruský taneční pár Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov na ME ve Štýrském Hradci. ČTK/AP/Matthias Schrader

Štýrský Hradec (Rakousko) - Rusové Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov sesadili Gabriellu Papadakisovou a Guillaumea Cizerona z evropského trůnu v tancích na ledě. Francouzské vítěze posledních pěti šampionátů díky lepšímu volnému tanci porazili v součtu o čtrnáct setin bodu. Bronz získali další Rusové Alexandra Stěpanovová a Ivan Bukin. Český sourozenecký pár Natálie a Filip Taschlerovi po dalším osobním rekordu obsadil při premiéře na ME devatenáctou příčku.

Úřadující vicemistři světa Sinicinová a Kacalapov byli francouzským favoritům blízko už po rytmickém tanci, po kterém ztráceli pouhých pět setin bodu. Dnes byli o devatenáct setin lepší ve volném tanci, ve kterém je doprovodila i píseň Když mne stará matka učívala zpívat od českého skladatele Antonína Dvořáka. Vylepšili si osobní rekord o 1,06 bodu, zatímco Francouzi za svým maximem o více než pět bodů zaostali.

Papadakisová se Cizeronem na ME prohráli poprvé od roku 2014, kdy byli patnáctí. To jim bylo 18 a 19 let. Od sezony 2014/15 je dokázali porazit jen Kanaďané Tessa Virtueová a Scott Moir, kteří je odsunuli na stříbrnou pozici na MS 2017 a na zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu.

Další dobrý výkon předvedli Taschlerovi, kteří jsou stále ještě v juniorském věku. Po rytmickém tanci si vylepšili osobní maximum i ve volném tanci. "Zase ten program byl o kus lepší, zase jsme se posunuli. V tom hodláme pokračovat, jsou tam rezervičky," uvedl Filip Taschler. Navzdory rekordu Češi ze 17. místa o dvě pozice klesli.

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 220,42, 2. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 220,28, 3. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 211,29, 4. Guignardová, Fabbri (It.) 205,58, 5. Fearová, Gibson (Brit.) 192,34, 6. Zagorská, Guerreiro (Rus.) 188,03, ...19. Taschlerová, Taschler (ČR) 154,30.

18:30 ženy - volný program.