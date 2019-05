Rusové pomohli ČR do čtvrtfinále, Kanada deklasovala Němce

Košice - Hokejisté Ruska vyhráli na mistrovství světa v Bratislavě nad Lotyšskem 3:1, v čele skupiny B zůstali bez ztráty bodu a definitivně si zajistili postup do čtvrtfinále. Účast v play off mají po ruské výhře jistou také Češi. Kanada deklasovala Německo 8:1 a je ve čtvrtfinále, ve kterém nebude chybět ani jejich soupeř. USA porazily v Košicích Dánsko 7:1 a jsou blízko postupu.

Skupina A:

USA v klidu porazily Dánsko 7:1 a mají čtvrtou výhru

Spojené státy americké porazily v Košicích bez problémů Dánsko 7:1 a připsaly si čtvrté vítězství na turnaji za sebou. V tabulce skupiny A mají jedenáct bodů a přiblížily se postupu do čtvrtfinále.

Američané o výhře rozhodli v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Dvěma góly a asistencí se na zisku tří bodů podílel útočník Alex DeBrincat, tři asistence si připsal kapitán Patrick Kane.

"V zápase jsme se cítili dobře. Vše si pořád sedá. V neděli nás čekají Němci, kteří do dnešního dne neprohráli, takže musíme pokračovat v naší hře z dneška," řekl Colin White a pochvaloval si, že se jeho tým vyrovnal i s brzkým začátkem utkání. "V devět jsem vstal, šel na snídani, dal si sprchu a jel na zápas. Teď už mám docela hlad," pousmál se útočník Ottawy.

Svěřenci trenéra Jeffa Blashilla o osudu duelu rozhodli již v první dvacetiminutovce, do první šance se ale dostali Dánové. Již po pěti sekundách hry se sám před brankářem Schneiderem objevil Regin, skórovat ale nedokázal.

Favorit byl mnohem produktivnější. Do vedení se dostal v 11. minutě, kdy po Hanifinově přihrávce ujeli Ryan s Vatranem a bez problémů překonali Nielsena v dánské brance. Druhý gól přidal o 29 sekund později v přesilovce DeBrincat, a když se pak prosadili ještě Keller a Kreider, bylo o vítězi jasno.

"Věděli jsme, že to bude náročný zápas. Chtěli jsme se dostat rychle do vedení a jsme rádi, že se nám to podařilo," řekl útočník Jack Eichel, který si v duelu připsal gól a asistenci.

Dánsko sice dokázalo v 25. minutě Olesenovou zásluhou snížit, druhý DeBrincatův gól ale hráčům Spojených států vrátil klid na hokejky. Galbraitha, který od druhé části nahradil Nielsena, ještě překonali Larkin a Eichel.

Kanada deklasovala Němce, oba týmy jsou v play off

Kanada deklasovala Německo 8:1 a zajistila si postup do čtvrtfinále, ve kterém nebude chybět ani jejich soupeř. Oba týmy mají v tabulce skupiny A na kontě 12 bodů. Hattrickem se na výhře Kanady podílel útočník Mark Stone, tři asistence si připsal Dylan Strome.

Němci sice na turnaji vyhráli všechny čtyři předešlé zápasy, proti Kanadě ale favority nebyli a o protivníkově síle se také rychle přesvědčili. Již po 79 sekundách byl vyloučen Nowak a Chabot přesilovku záhy využil, skóre otevřel v čase 2:01.

Treutleho, jenž dostal šanci v německé brance, ještě v první třetině překonal Stone, který se poté stal ústřední postavou druhé části. V 27. minutě prokázal, proč je Kanada nejlepším týmem v početních výhodách na turnaji, a 71 sekund před koncem vrátil zámořským hráčům třígólový náskok a klid na hokejky.

Německo totiž dokázalo v 39. minutě snížit na 1:3, když využilo zaváhání rozhodčích, kteří soupeře chybně potrestali za příliš mnoho hráčů na ledě. Kanaďané ale na Ehlizův gól dokázali zareagovat již po 48 sekundách.

V pohodě hrající favorit nakonec ve třetí části přidal další čtyři branky, když se prosadil i v oslabení. Dvakrát se mezi střelce zapsal Mantha, který se tak se sedmi góly dostal do čela tabulky střelců šampionátu. Němce ale vysoká prohra mrzet nemusela, jistotu postupu do čtvrtfinále jim dala již odpolední výhra USA nad Dánskem.

Skupina B:

Rusko porazilo Lotyše 3:1 a je ve čtvrtfinále spolu s ČR

Rusko vyhrálo v Bratislavě nad Lotyšskem 3:1, v čele skupiny B zůstalo bez ztráty bodu a definitivně si zajistilo postup do čtvrtfinále. Účast v play off mají po ruské výhře jistou také čeští reprezentanti. Sborná sice po první třetině prohrávala, ale v druhém dějství třemi góly duel otočila.

"Tyhle zápasy jsou pro nás něco jako play off," uvedl obránce Nikita Zadorov. "Lotyšsko má velmi dobrý tým, dobře vedený a disciplinovaný. Bojují vždy až do konce. Byla to pro nás těžká práce a Vasi (brankář Andrej Vasilevskij) nám moc pomohl. Mohlo to dnes klidně skončit i obráceně," připustil Zadorov.

V první šanci ruského týmu se ocitl ve třetí minutě Gusev a o chvíli později zahrozil i Ovečkin, ale minul. V 11. minutě se radovali Lotyši, když se při Gavrikovově vyloučení trefil z pravého kruhu obránce Cibulskis z Hradce Králové.

Za tři minuty pomohla Lotyšům po pokusu Kučerova v přesilové hře tyč, ale Keninšův čtyřminutový trest přečkali. Gusev trefil z boku také konstrukci branky, na druhé straně měl možnost z dorážky Meija.

"Měli jsme hlavně při přesilovkách hodně šancí a určitě jsme z nich měli dát víc gólů. Jejich gólman ale zachytal skvěle, zejména v první třetině," prohlásil kapitán vítězů Ilja Kovalčuk.

Po 27 sekundách druhé části favorit vyrovnal. Pravý horní roh Merzlikinsovy branky trefil obránce Orlov. Ve 24. minutě při Kudlově trestu otočil stav Gusev, další možnost měl Malkin.

Vyrovnat mohl v polovině utkání po návratu z trestné lavice Cibulskis, ale Vasilevskij jeho pokus kryl. Ve 33. minutě zvýšil na 3:1 Kučerov, jehož pokus o zakončení nešťastně srazil hokejkou mezi betony lotyšského gólmana Sotnieks.

Lotyši v závěru druhé části nevyužili 31 sekund trvající přesilovku pěti proti třem a v závěrečném dějství sborná náskok udržela. V power play mohl ještě zvýšit rozdíl Anisimov.

Poražení Lotyši tak dopadli stejně jako v předchozím vystoupení proti Čechům. Vyhráli sice první třetinu, ale nakonec odešli s prázdnýma rukama. "Byli jsme v podobné pozici i minule a věděli jsme, že soupeř bude tlačit. Mají opravdu hodně dobrých a šikovných hráčů," ocenil útočník Teodors Blugers.

Skupina A (Košice):

Dánsko - USA 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Olesen (Bau, O. Lauridsen) - 11. Vatrano (D. Ryan, Hanifin), 12. DeBrincat (P. Kane, Suter), 15. Keller (J. van Riemsdyk, Suter), 19. Kreider (J. Hughes, Eichel), 32. DeBrincat (P. Kane, White), 34. D. Larkin (D. Ryan), 52. Eichel (P. Kane, DeBrincat). Rozhodčí: Fraňo (ČR), Kaukokari (Fin.) - Šišlo (Rus.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 6184.

Dánsko: Nielsen (21. Galbraith) - M. Lauridsen, O. Lauridsen, S. Lassen, Jensen Aabo, Larsen, Nicholas Jensen, M. Lassen - Patrick Russell, Regin, Boedker - Storm, J. Jensen, Nicklas Jensen - Bau, Madsen, Meyer - From, Jakobsen, Poulsen - Olesen. Trenér: Heinz Ehlers.

USA: Schneider - R. Suter, Martinez, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - P. Kane, D. Larkin, DeBrincat - Kreider, Eichel, J. Hughes - Keller, White, J. van Riemsdyk - D. Ryan, Glendening, Vatrano. Trenér: Jeff Blashill.

Kanada - Německo 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 3. Chabot (Marchessault, Strome), 17. Stone (Severson, Nurse), 27. Stone (Strome, Marchessault), 39. Stone (Dubois), 44. Mantha, 45. Mantha (Turris), 46. S. Reinhart (Strome), 54. Cirelli (Joseph) - 39. Ehliz (Eisenschmid, Seidenberg). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Staňo (SR) - Kaderli (Švýc.), Leermakers (Niz.). Vyloučení: 6:4, navíc Hager (Něm.) 10 min. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6510.

Kanada: Murray - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Myers, Theodore, Fabbro - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Strome, Jost - Henrique, Bertuzzi. Trenér: Alain Vigneault.

Německo: Treutle - M. Müller, Holzer, Seidenberg, Nowak, J. Müller, Reul, Schopper - Pföderl, Hager, Ehliz - Kahun, Draisaitl, Tiffels - Eisenschmid, Michaelis, Plachta - Mauer, Noebels, Bergmann - Fauser. Trenér: Toni Söderholm.

1. Finsko 5 4 0 1 0 17:7 13 2. Kanada 5 4 0 0 1 28:11 12 3. Německo 5 4 0 0 1 13:13 12 4. USA 5 3 1 0 1 24:11 11 5. Slovensko 5 2 0 0 3 19:17 6 6. Dánsko 5 1 1 0 3 17:16 5 7. Francie 5 0 0 1 4 11:27 1 8. Velká Británie 5 0 0 0 5 4:31 0

Skupina B (Bratislava):

Lotyšsko - Rusko 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Cibulskis (Indrašis) - 21. Orlov (Kovalčuk, Plotnikov), 24. Gusev (Dadonov, Kučerov), 33. Kučerov (Anisimov). Rozhodčí: Hribik (ČR), Sidorenko (Běl.) - Goljak (Běl.), Oliver (USA). Vyloučení: 6:4, navíc Zadorov (Rus.) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 9084.

Lotyšsko: Merzlikins (39:24 - 40:00 Gudlevskis) - Cibulskis, A. Kulda, Sotnieks, Zile, Balinskis, Jaks - Balcers, Keninš, Blugers - Darzinš, Indrašis, Meija - Rihards Bukarts, Bičevskis, Roberts Bukart - Dzierkals, Gegeris, Batna - Marenis. Trenér: Bob Hartley.

Rusko: Vasilevskij - Něstěrov, Sergačov, Orlov, Zajcev, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Barabanov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Plotnikov, Andronov, Kovalčuk - Tělegin. Trenér: Ilja Vorobjov.

Itálie - Norsko 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)

Branky a nahrávky: 43. Miceli (Helfer, S. Kostner) - 16. Reichenberg (Lesund, Martinsen), 42. Trettenes (M. Olimb, Valkvae Olsen), 44. Haga (Valkvae Olsen, Bonsaksen), 48. Lindström (Martinsen), 50. Olden (Holös, M. Olimb), 52. Röymark, 60. Espeland (Bull, Haga). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Tufts (USA) - McCrank (Kan.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 8872.

Itálie: Bernard - Trivellato, A. Hofer, McMonagle, Helfer, L. Zanatta, Tauferer - Gander, Andergassen, Traversa - Miceli, S. Kostner, Bardaro - Insam, Rosa, Ramoser - Deluca, Lambacher, Hochkofler. Trenér: Clayton Beddoes.

Norsko: H. Holm - Holös, Bonsaksen, Lesund, Espeland, Johannesen, Bull - Patrick Thoresen, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, T. Lindström, Reichenberg - Roest, K. Forsberg, Röymark. Trenér: Petter Thoresen.

1. Rusko 5 5 0 0 0 26:3 15 2. Švýcarsko 4 4 0 0 0 20:2 12 3. ČR 5 4 0 0 1 26:10 12 4. Švédsko 4 3 0 0 1 28:7 9 5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 13:14 6 6. Norsko 6 2 0 0 4 18:29 6 7. Rakousko 5 0 0 0 5 6:28 0 8. Itálie 6 0 0 0 6 1:45 0