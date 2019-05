Rusové pomohli ČR do čtvrtfinále, čtvrtá výhra USA

Košice - Hokejisté Ruska vyhráli na mistrovství světa v Bratislavě nad Lotyšskem 3:1, v čele skupiny B zůstali bez ztráty bodu a definitivně si zajistili postup do čtvrtfinále. Účast v play off mají po ruské výhře jistou také Češi. USA porazily v Košicích Dánsko 7:1 a připsali si čtvrté vítězství na turnaji za sebou. V tabulce skupiny A mají jedenáct bodů a přiblížili se postupu do čtvrtfinále.

Skupina A:

USA v klidu porazili Dánsko 7:1 a mají čtvrtou výhru

Spojené státy americké porazily v Košicích bez problémů Dánsko 7:1 a připsaly si čtvrté vítězství na turnaji za sebou. V tabulce skupiny A mají jedenáct bodů a přiblížily se postupu do čtvrtfinále.

Američané o výhře rozhodli v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Dvěma góly a asistencí se na zisku tří bodů podílel útočník Alex DeBrincat, tři asistence si připsal kapitán Patrick Kane.

Svěřenci trenéra Jeffa Blashilla o osudu duelu rozhodli již v první dvacetiminutovce, do první šance se ale dostali Dánové. Již po pěti sekundách hry se sám před brankářem Schniderem objevil Regin, skórovat ale nedokázal.

Favorit byl mnohem produktivnější. Do vedení se dostal v 11. minutě, kdy se po Hanifinově přihrávce dostali do brejku Ryan s Vatranem a bez problémů překonali Nielsena v dánské brance. Druhý gól přidal o 29 sekund později v přesilovce DeBrincat, a když se pak prosadili ještě Keller a Kreider, bylo o vítězi jasno.

Dánsko sice dokázalo ve 25. minutě zásluhou Olesena snížit, druhý gól DeBrincata ale hráčům Spojených států vrátil klid na hokejky. Galbraitha, který od druhé části nahradil Nielsena, ještě překonali Larkin a Eichel.

Skupina B:

Rusko porazilo Lotyše 3:1 a je ve čtvrtfinále spolu s ČR

Rusko vyhrálo v Bratislavě nad Lotyšskem 3:1, v čele skupiny B zůstalo bez ztráty bodu a definitivně si zajistilo postup do čtvrtfinále. Účast v play off mají po ruské výhře jistou také čeští reprezentanti. Sborná sice po první třetině prohrávala, ale v druhém dějství třemi góly duel otočila.

V první šanci ruského týmu se ocitl ve třetí minutě Gusev a o chvíli později zahrozil i Ovečkin, ale minul. V 11. minutě se radovali Lotyši, když se při Gavrikovově vyloučení trefil z pravého kruhu obránce Cibulskis z Hradce Králové.

Za tři minuty pomohla Lotyšům po pokusu Kučerova v přesilové hře tyč, ale Keninšův čtyřminutový trest přečkali. Gusev trefil z boku také konstrukci branky, na druhé straně měl možnost z dorážky Meija.

Po 27 sekundách druhé části favorit vyrovnal. Pravý horní roh Merzlikinsovy branky trefil obránce Orlov. Ve 24. minutě při Kudlově trestu otočil stav Gusev, další možnost měl Malkin.

Vyrovnat mohl v polovině utkání po návratu z trestné lavice Cibulskis, ale Vasilevskij jeho pokus kryl. Ve 33. minutě zvýšil na 3:1 Kučerov, jehož pokus o zakončení nešťastně srazil hokejkou mezi betony lotyšského gólmana Sotnieks.

Lotyši v závěru druhé části nevyužili 31 sekund trvající přesilovku pěti proti třem a v závěrečném dějství sborná náskok udržela. V power play mohl ještě zvýšit rozdíl Anisimov.

Skupina A (Košice):

Dánsko - USA 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Olesen (Bau, O. Lauridsen) - 11. Vatrano (D. Ryan, Hanifin), 12. DeBrincat (P. Kane, Suter), 15. Keller (J. van Riemsdyk, Suter), 19. Kreider (J. Hughes, Eichel), 32. DeBrincat (P. Kane, White), 34. D. Larkin (D. Ryan), 52. Eichel (P. Kane, DeBrincat). Rozhodčí: Fraňo (ČR), Kaukokari (Fin.) - Šišlo (Rus.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 6184.

Dánsko: Nielsen (21. Galbraith) - M. Lauridsen, O. Lauridsen, S. Lassen, Jensen Aabo, Larsen, Nicholas Jensen, M. Lassen - Patrick Russell, Regin, Boedker - Storm, J. Jensen, Nicklas Jensen - Bau, Madsen, Meyer - From, Jakobsen, Poulsen - Olesen. Trenér: Heinz Ehlers.

USA: Schneider - R. Suter, Martinez, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - P. Kane, D. Larkin, DeBrincat - Kreider, Eichel, J. Hughes - Keller, White, J. van Riemsdyk - D. Ryan, Glendening, Vatrano. Trenér: Jeff Blashill.

1. Finsko 5 4 0 1 0 17:7 13 2. Německo 4 4 0 0 0 12:5 12 3. USA 5 3 1 0 1 24:11 11 4. Kanada 4 3 0 0 1 20:10 9 5. Slovensko 5 2 0 0 3 19:17 6 6. Dánsko 5 1 1 0 3 17:16 5 7. Francie 5 0 0 1 4 11:27 1 8. Velká Británie 5 0 0 0 5 4:31 0

Skupina B (Bratislava):

Lotyšsko - Rusko 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Cibulskis (Indrašis) - 21. Orlov (Kovalčuk, Plotnikov), 24. Gusev (Dadonov, Kučerov), 33. Kučerov (Anisimov). Rozhodčí: Hribik (ČR), Sidorenko (Běl.) - Goljak (Běl.), Oliver (USA). Vyloučení: 6:4, navíc Zadorov (Rus.) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 9084.

Lotyšsko: Merzlikins (39:24 - 40:00 Gudlevskis) - Cibulskis, A. Kulda, Sotnieks, Zile, Balinskis, Jaks - Balcers, Keninš, Blugers - Darzinš, Indrašis, Meija - Rihards Bukarts, Bičevskis, Roberts Bukart - Dzierkals, Gegeris, Batna - Marenis. Trenér: Bob Hartley.

Rusko: Vasilevskij - Něstěrov, Sergačov, Orlov, Zajcev, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Barabanov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Plotnikov, Andronov, Kovalčuk - Tělegin. Trenér: Ilja Vorobjov.

1. Rusko 5 5 0 0 0 26:3 15 2. Švýcarsko 4 4 0 0 0 20:2 12 3. ČR 5 4 0 0 1 26:10 12 4. Švédsko 4 3 0 0 1 28:7 9 5. Lotyšsko 5 2 0 0 3 13:14 6 6. Norsko 5 1 0 0 4 11:28 3 7. Rakousko 5 0 0 0 5 6:28 0 8. Itálie 5 0 0 0 5 0:38 0