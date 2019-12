Rusové nezahráli českým hokejistům hymnu, pomohli fanoušci

Hokejový turnaj Channel One Cup v Moskvě, součást Euro Hockey Tour, utkání ČR - Švédsko. Vlevo hokejista ČR Radan Lenc, uprostřed Malte Stromwall ze Švédska.

Hokejový turnaj Channel One Cup v Moskvě, součást Euro Hockey Tour, utkání ČR - Švédsko. Vlevo hokejista ČR Radan Lenc, uprostřed Malte Stromwall ze Švédska. ČTK/AP/Pavel Golovkin

Moskva - Čeští hokejisté se při tradičním nástupu před dnešním utkáním Channel One Cupu proti Švédsku nedočkali hymny. Zatímco Seveřanům ji organizátoři v hale CSKA Moskva zahráli bez problémů, na českou se čekalo marně. Zazpívali ji ale fanoušci.

Na kostce nad ledem už vlála česká vlajka, ale známé tóny nepřicházely. Jen zhruba na pět vteřin se ozvaly ty, které s ní neměly nic společného.

"To je selhání, které se nedá vyloučit, může se to přihodit. Při technických problémech ale naštěstí zastoupili produkci více než zdatně naši fanoušci," řekl tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

A fanoušci se po původních rozpacích a tázavých pohledech opravdu činili. Jakmile dozpívali, vysloužili si velký potlesk realizačního týmu v čele s koučem Milošem Říhou na střídačce, stejně tak je klepáním hokejek ocenili i samotní hráči.

České hokejisty povede do boje se Švédy z pozice kapitána Jeřábek

Čeští hokejisté nastoupí do dnešního zápasu Channel One Cupu v Moskvě proti Švédsku s kapitánem Jakubem Jeřábkem. V brance bude Marek Langhamer. Ve hře bude i přes sobotní porážku s Rusy 3:4 po nájezdech celkové prvenství v turnaji.

Trenéři zcela přeskupili útoky. I proto, že David Tomášek proti sborné nedohrál kvůli menšímu zranění a Martin Zaťovič se s předstihem vrátil zpátky do Čech spolu s bekem Filipem Pyrochtou. Oba odletěli po dohodě trenérů s vedením Brna.

Právě Zaťovič byl přitom kapitánem po jiném zkušeném útočníkovi Milanu Gulašovi, jenž byl od začátku domluvený s koučem Milošem Říhou, že odehraje pouze zahajovací utkání ve čtvrtek v Plzni. Reprezentace tak bude mít třetího kapitána během čtyř dnů.

Do souboje průběžně vedoucího týmu série Euro Hockey Tour s posledním půjdou Češi s vědomím, že aby navázali na triumf na Karjale, nemohou si dovolit prohrát. Stejně jako výběr Tre kronor mají na kontě tři body.

Dvoubodová výhra by je posunula před zatím vedoucí Finy se čtyřmi body, ty ale čeká ještě zápas s dvoubodovými Rusy. Vítězství v základní hrací době by definitivně odstřihlo ze hry Rusy. Finové by je pak k návratu na první místo museli zdolat v Petrohradu pod širým nebem v základní době.

"My jsme si dali za úkol naučit mužstvo vítězit v každém zápase. Budeme se připravovat na to, abychom vyhráli. Mužstvo má vnitřní sílu připravit se na zápas a zvítězit. Nejen se Švédy, ale v celém turnaji," prohlásil trenér Říha.

Ve vzájemných utkáních porazili Češi Švédy včetně výhry 5:2 na mistrovství světa v Bratislavě už čtyřikrát za sebou. Utkání začne ve 12 hodin SEČ.

Sestava ČR: Langhamer - Šustr, Jeřábek, Mozík, Krejčík, Klok, Moravčík, Hrbas, Vitásek - Jaškin, Nestrašil, Sekáč - Sedlák, Filippi, Lenc - Rousek, Horák, R. Pavlík - H. Zohorna, R. Zohorna, O. Beránek.