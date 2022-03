Rusové, kteří chtějí do Evropy, začali výrazně využívat lety přes Srbsko

Bělehrad - Většina západních zemí v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu uzavřela svůj vzdušný prostor pro ruská letadla. Rusko v odvetě uzavřelo své nebe pro letadla z 36 zemí. Ruští turisté však našli možnost, jak se dostat do letovisek a měst v západní Evropě. Využívají k tomu Srbsko, které tradičně s Ruskem udržuje silné vazby a jehož letadla mohou do Ruska stále létat, upozornila agentura Bloomberg.

Kapacita míst mezi Srbskem a Ruskem v prvním týdnu tohoto měsíce stoupla ve srovnání s obdobím před invazí přibližně o 50 procent. Počet dalších cest ze Srbska do zemí jako Francie, Švýcarsko, Itálie a Kypr se zvýšil o téměř dvě třetiny, uvedla společnost ForwardKeys, která se specializuje na trendy v prodeji letenek.

Neutrální postoj Bělehradu k rusko-ukrajinskému konfliktu znamená, že letecká společnost Air Serbia může nadále létat do Ruska. Srbsko tak představuje vstupní bránu do Evropy pro Rusy, kteří by jinak museli cestovat přes Turecko nebo země Perského zálivu.

Vedení srbských aerolinek na žádost o komentář nereagovalo. Podle jednoho z prodejců na bělehradském letišti, který si nepřál být jmenován, aerolinky od začátku války minulý měsíc nejméně zdvojnásobily kapacitu letů do Moskvy a Petrohradu a dokonce začaly létat na této trase širokotrupým letounem Airbus A330, který byl dříve vyžíván na lety do New Yorku.

"Zcela nečekaně jsme se stali dopravním uzlem," řekl prodejce. "Nemám dobrý pocit z toho, že vydělávám na něčím neštěstí, ale tohle je neuvěřitelné. Téměř všechny lety jsou plně obsazené a cena letenky není problém."

Navzdory zákazu letů nemají Rusové zakázáno cestovat do EU, pokud si najdou způsob, jak to udělat. Otevřená zůstávají i některá pozemní dopravní spojení, včetně silnic a železniční tratě spojující Petrohrad s Helsinkami, i když se zpřísnila vízová povinnost. Finské státní dráhy VR provozují denně dva zpáteční spoje a uvedly, že po invazi byly vlaky téměř plné. Od té doby se poptávka stabilizovala. Zhruba 70 procent cestujících jsou Rusové.

Podle ForwardKeys Srbsko poskočilo na čtvrté místo v počtu transferů z Ruska z dřívějšího 12. místa a je dominantním centrem pro přístup do dalších evropských zemí. Na prvním místě je Turecko, které poskytuje spojení do Gruzie, Německa, Británie a Spojených států. Následují Spojené arabské emiráty a Katar, které jsou využívány hlavně pro spojení do USA a destinací v Asii a Tichomoří.

Podle služby sledující lety FlightRadar24 letadla Air Serbia z Moskvy do Bělehradu míří na západ přes pobaltské státy, aby se vyhnula Ukrajině, a pak se stočí na jih nad Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Lety z Ruska přes Srbsko dříve směřovaly hlavně do Černé Hory, která se v lednu na transferech podílela 85 procenty díky bezvízovému styku. Nyní se podíl Černé Hory snížil na 40 procent. Zhruba osm procent Rusů, kteří nyní přestupují v Bělehradě, míří na Kypr. V lednu byl tento podíl 0,3 procenta. Dalších sedm procent z celkového počtu Rusů míří do Francie, šest procent do Švýcarska a pět procent do Itálie. Dříve měly všechny tyto země podíl menší než jedno procento.

Podle ForwardKeys Rusové také nyní cestují přes Bělehrad do Slovinska, Rakouska, Německa, Španělska a Británie. V lednu tak nečinil téměř nikdo.