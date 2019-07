Rusové Krasilnikov a Stojanovskij vyhráli MS v beachvolejbalu

Hamburk - Oleg Stojanovskij a Vjačeslav Krasilnikov jsou prvními ruskými mistry světa v beachvolejbalu. Stojanovskij navíc slaví zlato jako nejmladší hráč v historii, a to ve věku 22 let a devíti měsíců. Třetí pár světového žebříčku v hamburském finále porazil v třísetové bitvě domácí dvojici Julius Thole, Clemens Wickler 19:21, 21:17 a 15:11.

Na dvanáctém šampionátu teprve podruhé v historii nehráli o titul Brazilci, suverénně nejúspěšnější země MS na písku. Finále bylo poprvé čistě evropské. Souboj světových trojek a třináctek trval hodinu a čtvrt.

Nakonec se z výhry i účastnického místa pro ruské beachvolejbalisty na olympiádě v Tokiu radovali mladík Stojanovskij a o šest let starší Krasilnikov, přemožitelé českých jedniček Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem z prvního kola play off.

Světové jedničky Anders Mol a Christian Sörum z Norska si vynahradili zklamání po prohraném sobotním semifinále s Němci ziskem bronzu, americký pár Tri Bourne, Trevor Crabb přehráli také ve třech setech.

Pokud by Němci dotáhli senzační tažení turnajem až na vrchol, byl by nejmladším mistrem světa Thole, kterému je teprve 22 let a měsíc. Jejich boj o zlato sledovalo na centrkurtu tenisového komplexu Am Rothenbaum 13 tisíc fanoušků.

Muži:

Finále: Stojanovskij, Krasilnikov (3-Rus.) - Thole, Wickler (12-Něm.) 2:1 (-19, 17, 11),

o 3. místo: Mol, Sörum (1-Nor.) - Bourne, Crabb (13-USA) 2:1 (-19, 15, 10).