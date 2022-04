Rusové dobyli důležitý železniční uzel, město Izjum u Charkova

Moskva/Kyjev - Ruská vojska ovládla město Izjum v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny, uvedla na svém ruskojazyčném webu stanice BBC s odvoláním na ukrajinský generální štáb.

Ruské ministerstvo obrany ohlásilo dobytí města již 24. března, ale podle místních úřadů boje o město pokračovaly.

Izjum míval před válkou podle odhadů asi 50.000 obyvatel. Význam dobytí města ale spočívá hlavně v tom, že Izjum je důležitým železničním uzlem, vede přes něj také mezinárodní silnice E40. Obsazení města by mohlo ruské armádě usnadnit pokus o odříznutí jednotek ukrajinské armády na východě země.

V ruském městě u ukrajinských hranic hoří sklad pohonných hmot

V západoruském městě Belgorod ležícím asi 30 až 40 kilometrů od ukrajinských hranic dnes vypukl požár ve skladu pohonných hmot. Podle gubernátora Belgorodské oblasti Vjačeslava Gladkova na areál zaútočily dva vrtulníky ukrajinské armády, které v nízké výšce přeletěly hranice. Toto tvrzení nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že informace o tom, že za útokem stála ukrajinská armáda, nemůže potvrdit ani vyvrátit. Podle svědka, na něhož se bez dalších podrobností odvolává agentura Reuters, se ve městě kolem 12:00 SELČ ozval výbuch.

Osm zásobníků s ropou, do jejichž hašení se zapojily skoro dvě stovky hasičů i se speciálním vlakem, vzplálo jen dva dny poté, co městem otřásla exploze v muničním skladu.

Na sociálních sítích se mezitím objevily záběry útočících a odlétajících vrtulníků, podle siluety zřejmě bitevních helikoptér Mi-24, v modernizované verzi označovaných Mi-35. Tyto stroje sovětské konstrukce používají obě strany nynějšího rusko-ukrajinského konfliktu, podobně jako jiné státy, které bývaly součástí sovětského bloku.

Ačkoliv chybí oficiální potvrzení, ukrajinský novinář Jurij Butusov podle agentury Unian na sociálních sítích napsal, že nálet podnikly dva ukrajinské vrtulníky Mi-24. Ty letěly tak nízko, že je nezachytila ruská protivzdušná obrana, a pak neřízenými raketami zničily "strategicky důležitý" sklad paliv. "Ruská protivzdušná obrana nebyla s to ani zaznamenat naše vrtulníky při úspěšném návratu na základnu po splnění úkolu," uvedl novinář.

Britská BBC na svých internetových stránkách píše, že pokud se tyto informace potvrdí, půjde o první známý případ, kdy ukrajinské stroje během nynější konfliktu vletěly do ruského vzdušného prostoru s cílem zaútočit tam na stanovený cíl. Podle BBC mají piloti ukrajinských helikoptér hodně zkušeností s nízkými a rychlými lety, které mají zabránit tomu, aby stroj zachytily vojenské radary a systémy protivzdušné obrany. Takové operace provádějí v posledních letech v Donbasu, kde ukrajinské síly bojují s proruskými separatisty.

"Nemohu ani potvrdit, ani odmítnout tvrzení, že Ukrajina do útoku (v Belgorodě) byla zapojená, protože od armády nemám všechny informace," řekl během návštěvy Polska šéf ukrajinské diplomacie Kuleba.

Kreml uvedl, že útok na sklad pohonných hmot "nevytváří příhodné podmínky" k tomu, aby pokračovala jednání o příměří s Kyjevem.

Obyvatelé Belgorodu z okolí požáru byli podle starosty Antona Ivanova evakuováni na stadion. Tam podle BBC přijel autobus s 19 lidmi. Společnost Rosněfť, které sklad patří, oznámila, že požár se obešel bez obětí a bez zraněných.

Gubernátor Gladkov tento týden uvedl, že výbuchy ve zbrojním skladu byly pravděpodobně důsledkem jiného požáru, ačkoli regionální úřady podle něj čekají na potvrzení od ministerstva obrany. Agentura TASS s odkazem na místní úřady ve středu uvedla, že šlo o vojenský objekt zničený ukrajinskou střelou. Ukrajina se k žádnému z incidentů nepřihlásila.

Požár v Belgorodu nezpůsobí nedostatek paliv na čerpacích stanicích, které budou zásobovány z okolních regionů, řekl ruský ministr energetiky Nikolaj Šulginov podle agentury TASS. Ta uvedla, že každý z osmi hořících zásobníků má objem 2000 metrů krychlových a že hrozí rozšíření ohně na další zásobníky, kterých je na místě celkem 27.

Ruské ozbrojené síly v posledních dnech raketami a střelami s plochou dráhou letu systematicky ničily sklady pohonných hmot v různých částech Ukrajiny. Uvedené sklady podle médií slouží hlavně ukrajinské armádě a železnici. Válka, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině, dnes pokračuje 37. dnem.

Červený kříž míří do Mariupolu, humanitární pomoc ale vézt nemůže

Rusko i Ukrajina podle Mezinárodního výboru červeného kříže (ICRC) schválily evakuační plán pro Mariupol. Týmy organizace míří do obleženého města, humanitární pomoc s sebou však vézt nemohou. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na mluvčího ICRC Ewana Watsona. Už dříve britská BBC uvedla, že konvoj s humanitární a zdravotnickou pomocí pro těžce zkoušené přístavní město obléhané ruskými jednotkami uvázl v Záporoží.

"Máme dnes povolení dát se do pohybu a jsme na cestě do Mariupolu," uvedl Watson. Věří, že se zástupcům organizace podaří dostat do města, v němž se v extrémně složitých podmínkách nachází kolem 160.000 ze zhruba 400.000 obyvatel, kteří zde žili před válkou. Do dnešní akce by se měly zapojit desítky autobusů. Žádnou humanitární pomoc ale nepovezou, Rusko totiž odmítlo dát potřebné bezpečnostní garance.

Podle zástupce mariupolského starosty Petra Andrjuščenka ruské jednotky od čtvrtka brání tomu, aby se do Mariupolu dostalo sebemenší množství humanitární pomoci. Město podle jeho slov bylo uzavřené pro kohokoliv, kdo by se do něho chtěl dostat.

Evakuační autobusy se podle dřívějších informací ukrajinských zdrojů musely zastavit u Ruskem kontrolovaného Berďansku. Část z nich pak dostala povolení vrátit se do Záporoží a odvézt civilisty z jiných oblastí ovládaných ruskými jednotkami.

Strategicky položený Mariupol na začátku tohoto měsíce obklíčily ruské jednotky, které jej od té doby těžce ostřelují. Velká část předchozích pokusů o evakuaci civilistů částečně nebo úplně selhala, z čehož se obě strany viní navzájem. Rusko popírá, že by cílilo na civilisty, čemuž ale protiřečí svědectví místních i novinářů. Podle místních úřadů během obléhání zemřelo ve městě na 5000 civilistů, včetně 210 dětí.

Podle ukrajinských úřadů se Rusové stahují z Černihivské a Kyjevské oblasti

Ruské jednotky se stahují z Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, zcela ji ale ještě neopustily. Dnes to podle agentury Reuters oznámil gubernátor tohoto regionu Vjačeslav Čaus. Také jeho kolega z Kyjevské oblasti Oleksandr Pavljuk informoval, že Rusko stahuje část svých vojáků do Běloruska.

"V oblasti jsou nadále možné nálety a raketové útoky," upozornil Čaus a dodal, že ukrajinské jednotky vstupují do měst a vesnic dříve obsazených ruskými vojáky a zajišťují je. Ukrajinské síly se podle něho musejí mít stále na pozoru, protože ruské jednotky "jsou stále na naší zemi".

Zpravodajská služba britského ministerstva obrany dnes ve své pravidelné zprávě o vývoji na Ukrajině informovala, že ukrajinské jednotky získaly zpět vesnice Sloboda a Lukašivka ležící jižně od Černihiva a že jsou rozmístěné na jedné z hlavních zásobovacích cest mezi tímto městem a Kyjevem.

"Pozorujeme pohyb různě velikých kolon ruských vozidel," uvedl na telegramu gubernátor Kyjevské oblasti Pavljuk. Ruští vojáci podle něho odešli z obce Hostomel, u níž se nachází důležité letiště, ale zakopávají se u Buči na předměstí Kyjeva.

Zpravodaj britské BBC, který se po odchodu ruských jednotek dostal na hlavní silniční tah E40 západně od Kyjeva, informoval, že na asi 180metrovém úseku mezi vesnicemi Mrija a Myla se svými kolegy napočítal 13 mrtvých těl. V případě dvou šlo podle potvrzených zpráv o ukrajinské civilisty zabité Rusy, manželský pár, který se začátkem března se svým dítětem a matkou svých přátel snažil autem dostat do Kyjeva. Další těla se ještě nepodařilo identifikovat. Jen dva mrtví mají na sobě uniformu ukrajinské armády. Benzinové stanice u E40 a hotel dříve vyhlášený svými wellness službami a restaurací jsou v troskách. Na vozovce jsou díry a krátery, uvedl zpravodaj BBC.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko řekl, že na sever a východ od metropole se odehrávají "obrovské bitvy". "Nebezpečí smrti je v Kyjevě dost vysoké, a proto těm, kdo se chtějí vrátit, radím: prosím, počkejte ještě nějaký čas," vzkázal Kličko obyvatelům Kyjeva, kteří z města v uplynulých týdnech uprchli.

Rusko v úterý uvedlo, že jeho armáda omezí operace v oblasti Kyjeva a Černihiva. Ukrajinské vedení i jeho západní spojenci se ale obávají, že cílem Moskvy může být rozhodující ofenziva na východě Ukrajiny. Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg ve čtvrtek řekl, že NATO očekává další ruské útoky na Ukrajině a že se ruské jednotky v těchto dnech pouze přeskupují.

