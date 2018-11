Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin označil nedělní incident v Kerčském průlivu za provokaci, zosnovanou před ukrajinskými prezidentskými volbami, a to možná přímo prezidentem Petrem Porošenkem. S americkým prezidentem Donaldem Trumpem se chce v Argentině na okraji summitu G20 setkat.

"Pokud jde o incident v Černém moři, tak je to nepochybně provokace, zorganizovaná nynějším režimem - a domnívám se, že i stávajícím prezidentem - před prezidentskými volbami na Ukrajině v březnu příštího roku," prohlásil Putin na investičním fóru v Moskvě.

Dodal, že v předvolebních průzkumech se prezident Petro Porošenko "nalézá kdesi na páté příčce" a hrozí mu, že se nedostane ani do druhého kola, a tak musí "cosi udělat, aby vyostřil situaci a vytvořil soupeřům, hlavně z řad opozice, nepřekonatelné překážky", řekl podle agentury TASS.

Ruský prezident také pochválil pohraničníky, že zadržením ukrajinských narušitelů v Kerčském průlivu splnili svou povinnost: "Vojenské lodě vpadly do výsostných vod Ruské federace, neodpovídaly a nebylo jasné, co se chystají udělat. Jak měli pohraničníci jednat? Kdyby jednali jinak, všichni by skončili před soudem."

V neděli Rusové u Kerčského průlivu ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva a zajali jejich posádku. Kvůli incidentu vyhlásila Ukrajina v deseti pohraničních a pobřežních oblastech válečný stav a prezident Trump dal v tisku najevo, že uvažuje o zrušení připravované schůzky s Putinem.

"Doufám, že budu moci pohovořit s Trumpem v Argentině. Doufám, že můžeme jednat o překážkách obchodu. Trump obecně zastává pozitivní postoj," uvedl Putin podle agentury Reuters.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov již dříve naznačil, že Kreml se schůzkou nadále počítá.

Putin se opět ohradil proti západním sankcím. Ty podle něj poškozují i své tvůrce. "Mívali jsme se zeměmi Evropské unie, naším největším obchodním partnerem, obrat 450 miliard dolarů. Teď je to podle mého odhadu 236 (miliard dolarů)," řekl. Uvedl také, že EU kvůli omezení obchodu s Ruskem přišla o 400.000 pracovních míst. "Cožpak to není rána pro ekonomiky států EU a pro lidi? Vždyť jde o rodiny, jejich příjmy, děti!" zdůraznil.

Sankce postihly i Rusko, ale ekonomika země se jim mezitím dokázala přizpůsobit, a tak se hlavě státu zdá, že klady momentálně převažují nad zápory. Nicméně investory do Ruska lákal i slovy, že v ruských projektech bývá zisk "třikrát až čtyřikrát vyšší než na jiných trzích".

Rusové dle Kyjeva napadli ukrajinské lodě v mezinárodních vodách

Rusko napadlo a ukořistilo ukrajinské vojenské lodě ještě v mezinárodních vodách Černého moře, tvrdí ukrajinské úřady s odvoláním na souřadnice ukrajinských dělových člunů Nikopol a Berdjansk a remorkéru Jany Kapu v době, kdy je Rusové ostřelovali a zadrželi. Ruské úřady naopak tvrdí, že ukrajinská plavidla nezákonně vplula do ruských výsostných vod, a tak proti nim zasáhly lodě pohraniční stráže.

"Podle článku 95 úmluvy o mořském právu se vojenské lodě těší na otevřeném moři plné imunitě vůči jurisdikci jakéhokoli státu kromě státu, pod jehož vlajkou plují," uvedlo podle listu Ukrajinska pravda ukrajinské ministerstvo pro dočasně okupovaná území a vnitrostátní uprchlíky. Útok ozbrojených sil na námořní síly jiného státu je podle rezoluce OSN agresí, zadržení ukrajinští vojáci jsou pod ochranou ženevské konvence o válečných zajatcích, připomnělo ministerstvo a dodalo, že organizátoři a pachatelé agrese by měli pamatovat, že trest je nemine.

Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti se kvůli neprodlenému propuštění 24 zajatých námořníků na svobodu obrátilo na Evropský soud pro lidská práva, oznámil podle televize 112 ukrajinský ministr spravedlnosti během dnešního zasedání vlády v Kyjevě.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes podle agentury Interfax uvedl, že neví o žádných rozhodnutích týkajících se osudu zadržených ukrajinských lodí a jejich posádek, ani o případné výměně za Rusy uvězněné na Ukrajině.

Peskov se současně ohradil proti slovům amerického prezidenta Donalda Trumpa o agresi v souvislosti s nedělním incidentem u Kerčského průlivu.

"Jedna věc je, pokud (Trump) označuje za agresi počínání ukrajinských vojenských lodí. O to se lze hádat, zda to byla agrese, anebo ne. Ale je jiné, jestli nazývá agresí počínání ruských pohraničníků, kteří překazili pokus o porušení státních hranic Ruska. S tím nesouhlasíme," řekl mluvčí Vladimira Putina.

"Možná na tu schůzku (s Putinem v Argentině) nepůjdu. Možná na tu schůzku dokonce nepůjdu. Nelíbí se mi ta agrese. Vůbec tu agresi nechci," řekl americký prezident v rozhovoru s deníkem The Washington Post.

Senátní výbor podpořil odsudek ruského zadržení ukrajinských lodí

Senátní zahraniční výbor podpořil prohlášení ministerstva zahraničí, které odsoudilo násilný postup ruského námořnictva proti ukrajinským lodím v Černém moři. Současně dnes jednomyslně připomněl svůj odmítavý postoj k ruské anexi ukrajinského Krymu, kterou označil za výsledek agrese bez opory v mezinárodním právu.

Výbor podle svého předsedy Pavla Fischera (nezávislý) vyslovil "podporu prohlášení ministerstva zahraničních věcí, které odsuzuje použití síly u Kerčského průlivu" mezi Azovským a Černým mořem u východního pobřeží Krymu.

Ministerstvo v pondělí vyjádřilo znepokojení nad eskalací napětí v oblasti "nelegálně anektovaného Krymu". Zadržení tří ukrajinských lodí a jejich posádek odsoudilo a vyzvalo k jejich propuštění. Ruské blokování plavby Kerčským průlivem označilo za "hrubé porušení mezinárodního práva a vybídlo Rusko k respektování svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny.

Rusko ohlásilo další posílení obrany Krymu

Rusko posílí protivzdušnou obranu anektovaného Krymu čtvrtou jednotkou vyzbrojenou novými raketami S-400 Triumf, oznámila dnes agentura Interfax s odvoláním na mluvčího Jižního vojenského okruhu Ruska. Jednotka podle něj "v nejbližší době" nastoupí do bojové pohotovosti na poloostrově poté, co úspěšně zvládla na cvičišti u Astrachaně střelby na cvičné terče, imitující nízkoletící, velmi rychlé a balistické cíle.

Oznámení o posilování obrany ukrajinského poloostrova, který Rusko zabralo v březnu 2014, přichází v době zvýšeného napětí s Ukrajinou. Ta vyhlásila v pohraničních a přímořských oblastech válečný stav v reakci na nedělní incident v Kerčském průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva. Ukrajinský prezident Petro Porošenko v úterním televizním projevu své spoluobčany varoval, že zemi hrozí "skutečná válka" s Ruskem.

Rusové posilují nejen protivzdušnou obranu. Agentura Reuters uvedla, že z Černého do Azovského moře pluje ruská minolovka Admiral Zacharin. Ruská televize odvysílala záběry, jak se "po konfrontaci s Ukrajinou" přesouval ze Sevastopolu ke Kerči raketový systém pobřežní obrany Bal. Ten experti považují za ruskou obdobu amerických protilodních raket Harpoon.

Interfax podotkl, že rakety S-400 z koncernu Almaz-Antej jsou s to zasahovat cíle do vzdálenosti 400 kilometrů a do výšky 30 kilometrů, a to včetně strategických bombardérů, balistických raket a střel s plochou dráhou letu.