Rusové chystají útok v okupované jaderné elektrárně, tvrdí Zelenskyj

Kyjev/Moskva - Rusko zvažuje, že v okupované Záporožské jaderné elektrárně na jihu Ukrajiny spáchá "teroristický útok spojený s únikem radiace", uvedl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvoláním na informace od vojenské rozvědky a tajné služby SBU, které právě obdržel. Tyto informace hodlá předat "Evropě, Americe, Číně, Brazílii, Indii, arabskému světu, Africe a všem zemím, protože naprosto všichni by o tom měli vědět". Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl Zelenského tvrzení jako "další lež".

"Připravili (Rusové) pro to vše. Bohužel, není to poprvé, co musím upozornit, že radiace nezná státní hranice, a o tom, koho postihne, rozhodne jen směr větru," napsal nejvyšší ukrajinský představitel na sociální síti. "Nikdy a nikde by nemělo dojít k žádným teroristickým útokům na jaderné elektrárny. Tentokrát by to nemělo dopadnout jako s Kachovskou přehradou: svět byl varován, proto svět může a musí jednat," dodal.

Zelenskyj loni varoval před ruským plánem vyhodit do povětří Kachovskou přehradu, jednu z největších vodních nádrží v Evropě. Ze zničení přehrady, ke kterému došlo tento měsíc, se nyní vzájemně obviňují Kyjev a Moskva. Podle ruské verze zkázu způsobilo ukrajinské ostřelování; podle ukrajinské verze přehradu vyhodili do povětří ruští vojáci, kteří ji okupovali od svého vpádu na Ukrajinu na konci loňského února.

Záporožská jaderná elektrárna je považována za největší v Evropě. Ruská vojska ji obsadila krátce po zahájení invaze. Před dvěma dny šéf ukrajinské rozvědky Kyrylo Budanov v televizi varoval, že hrozba výbuchu či havárie v elektrárně vzrostla, protože ruští vojáci zaminovali chladící systém, beztak ohrožený zničením Kachovské přehrady, z níž elektrárna za běžných podmínek čerpá vodu potřebnou pro chlazení reaktorů.