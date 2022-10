Rusové čekají na hranici s Finskem kvůli přísnějším kontrolám i 18 hodin

Helsinky - Na rusko-finské pozemní hranici se kvůli přísnějším kontrolám tvoří až 18hodinové fronty poté, co Finsko tento týden zakázalo vstup ruským občanům s turistickými vízy. Výrazně se tak zpomalilo odbavení těch, pro něž zůstává Finsko otevřené, uvedl portál Meduza s odkazem na informační kanál agentstvonews. Počet ruských občanů, kteří překračují hranici do Finska, ale klesl, uvedla podle agentury AFP pohraniční služba.

"Přijeli jsme v devět večer do fronty u ruské celnice a odjeli druhý den ve tři odpoledne. Mám studentské vízum vydané Itálií," popsala jedna Ruska. Jiný muž uvedl, že autobus, kterým ráno přicestoval na hranici, čekal u finské kontroly až do večera. Každého člověka podle něj finští pohraničníci kontrolovali asi deset nebo patnáct minut. Další zdroj sdělil, želidi, kteří chtějí překonat hranici, finští pohraničníci prověřují na sociálních sítích i po telefonu.

"Počet vstupů (do země) od zavedení omezení významně klesl," uvedla dnes podle AFP finská pohraniční služba. Poté, co o půlnoci ze čtvrtka na pátek místního času přestalo Finsko pouštět do země ruské občany na základě turistického víza, překonalo v pátek hranici 1688 osob. Ve čtvrtek to přitom bylo 5200 lidí a v dnech po vyhlášení částečné mobilizace v Ruku finská pohraniční služba registrovala i 7000 nebo 8000 vstupů denně.

Mnozí Rusové v branném věku se snaží odjet z vlasti kvůli obavám, že by mohli být povoláni do bojů na Ukrajině. Mnohakilometrové fronty se vytvořily na jediném pozemním přechodu s Gruzií i na hranici s Kazachstánem. Na hranici s Gruzií lidé nyní čekají i pět dní, uvedla dnes ruská redakce BBC. Někteří dokonce ve snaze dostat se rychleji přes hranici nechávají auta několik desítek kilometrů před ní a poslední úsek zdolávají pěšky. Doufají, že auto vyzvedne někdo z jejich blízkých.