Rusové budou o změnách v ústavě hlasovat 1. července

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin potvrdil 1. červenec jako termín pro celostátní referendum o změnách v ústavě. Tyto změny v základním zákonu Putinovi umožní, aby mohl být do nejvyššího úřadu znovuzvolen i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období, tedy mohl by setrvat u moci až do roku 2036. Referendum se již mělo konat 22. dubna, ale muselo být odloženo kvůli epidemii koronaviru.

Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová na dnešní poradě s hlavou státu navrhla 1. červenec jako optimální termín pro plebiscit.

Putin se k tomuto návrhu přiklonil a zavrhl dva jiné možné termíny - koncem června, anebo 24. června, kdy se v Moskvě bude konat vojenská přehlídka na počest vítězství nad nacistickým Německem; ta se měla podle tradice konat 9. května na Rudém náměstí, ale kvůli pandemii musela být odložena. Termín 1. července pro plebiscit je podle prezidenta vhodný jak z právního, tak ze zdravotnického hlediska.