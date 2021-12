Rusnok: Růst úrokových sazeb bude ještě pokračovat

Praha - Růst úrokových sazeb České národní banky bude ještě pokračovat. Sazby totiž ještě nejsou na jejich neutrální úrovni, která je kolem tří procent. Na dnešní konferenci Barometr českého průmyslu to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Základní úroková sazba je nyní 2,76 procenta.

"Ještě bude nějaké další posunutí sazeb nahoru. Nejsme ještě ani na neutrální úrovni, která je kolem tří procent. Ale tam se brzy dostaneme. Lze čekat ale, že půjdeme ještě výše a tam nějakou dobu i setrváme," uvedl Rusnok.

Bankovní rada na počátku listopadu překvapivě zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Šlo o nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Důvodem růstu sazeb je především rostoucí inflace. Předtím na konci září rada zvýšila základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta.

Rusnok připomněl, že hlavním úkolem ČNB je udržovat cenovou stabilitu. "Bez cenové stability nebude nic ostatního. Je to nutná podmínka k prosperitě a normálnímu fungování státu, investičního prostředí i domácností," uvedl. Podle něj čeká ekonomika zažívá mimořádnou vlnu růstu cen, kterou podle něj nikdo v tomto rozsahu a čase nepředpokládal. Jde přitom o mimořádné faktory ze zahraničí, které odezní, ale i o faktory, které mohou přetrvávat déle. "V Česku je specifické to, že máme vyluxovaný trh práce, a to je prostředí, které má tendenci posilovat proinflační tlaky. Mzdy rostou rychleji než produktivita, a to se muselo projevit," uvedl guvernér.

Další růst úrokových sazeb potvrdil v dnešním komentáři v deníku Právo i člen bankovní rady Vojtěch Benda. "V uplynulém půlroce ČNB razantně zvýšila úrokové sazby. Mimořádné jsou však i inflační tlaky, kterým čelíme – jak ze zahraničí, tak z domácí ekonomiky. Zvyšování sazeb proto ještě není u konce," uvedl.