Rusnok: Rada ČNB je připravena dál zvyšovat sazby, prioritou je cenová stabilita

Praha - Bankovní rada České národní banky je připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb tak, aby ukotvila inflační očekávání. Opětovné brzké obnovení cenové stability je přitom nyní naprostou prioritou ČNB. Na tiskové konferenci po jednání rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Cenová stabilita je podle něj zcela nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou prosperitu české ekonomiky.

Rizika a nejistoty vývoje odhadovaného v aktuální únorové prognóze ČNB jsou podle guvernéra znatelně proinflační, a to zejména v krátkodobém horizontu. "To oproti stávající prognóze vyvolává potřebu výrazně přísnější měnové politiky, a to zřejmě po delší dobu," uvedl Rusnok.

Upozornil, že ČNB se rozhodla prozatím částečně odhlížet od prvotních cenových dopadů spojených s válkou na Ukrajině. "Na sekundární dopady těchto tlaků měnová politika reaguje a reagovat bude, což v delším období zajistí návrat inflace k dvouprocentnímu cíli," řekl.

Podle něj je centrální banka také nadále připravena reagovat na nadměrné výkyvy kurzu koruny, které by narušovaly devizový trh nebo ohrožovaly cenovou stabilitu v Česku. Na počátku března ČNB oznámila, že začala intervenovat na devizovém trhu proti oslabování koruny. Naposledy centrální banka intervenovala na devizovém trhu v rámci kurzového závazku v letech 2013 až 2017. Tehdy působila proti posilování koruny a kurz držela kolem 27 korun za euro.

Pro dnešní zvýšení úrokových sazeb o 0,5 procentního bodu hlasovalo opět pět členů rady. Dva hlasovali pro sazby beze změny. Základní úrokovou sazbu tak rada zvýšila na pět procent, což je nejvyšší úroveň od roku 2001.

Analytici: Vyšší sazby rychle zdraží hypotéky, úroky vkladů stoupnou později

Nárůst základní úrokové sazby centrální banky se projeví velmi rychle na zdražení hypoték a se zpožděním také na vyšším úročení bankovních vkladů. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Bankovní rada České národní banky dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu na pět procent. Tak vysoko byla naposledy v roce 2001.

"Jelikož je dnes poslední den v měsíci, můžeme již příští týden očekávat postupné zdražování hypotečních úvěrů, kdy nebude výjimkou základní sazba přes pět procent," řekl ČTK analytik společnosti Patron Daniel Horňák. Navíc od pátku platí přísnější podmínky v poskytování hypotečních úvěrů, trh tak ještě více zpomalí. Podle jeho odhadů se zvýší i sazby na depozitech, které již nyní jsou leckde přes tři procenta. Inflaci, které překračuje deset procent, to ale zdaleka nepokryje.

Sazby hypotečních úvěrů překročí pět procent a budou stoupat k šesti procentům i v následujícím roce, doplnil zemský ředitel společnosti 4fin Tomáš Trauške. Toto zvýšení se podle něj u většiny bank projeví do jednoho měsíce. Je na místě, aby klienti řešili své končící fixace a ideálně brzy vyřešili jejich rezervace. Výhodné to bude v čase pro spořící a termínované účty, kde čeká lepší sazby. Zároveň dojde k poklesu dluhopisových fondů, tedy přichází čas k jejich postupnému nákupu, dodal.

Když rostou základní úrokové sazby, rostou i sazby hypoték, dodal analytik společnosti Portu Filip Louženský. Banky reagují hbitě a je podle něj pravděpodobné, že už mají dopředu natisknuté všechny možné varianty letáků do výloh na svých pobočkách.

Jak připomněl, podle Hypoindexu byla průměrná sazba 4,14 procenta v lednu, 4,52 procenta únoru a v březnu je to 4,62 procenta. Data mají zpoždění, protože dojednat hypotéku obvykle trvá několik týdnů. S rostoucími sazbami hypoték je spojené i ochlazení na trhu s nemovitostmi a je pravděpodobná stagnace cen nebo jen mírný růst. Kvůli vysokým cenám nemovitostí, hůře dostupným hypotékám a uprchlické vlně z Ukrajiny očekává Louženský růst cen nájemního bydlení.

Banky na zvyšování sazeb reagují svými úroky na termínovaných vkladech. Ty jsou blízko hlavní dvoutýdenní repo sazby. V rozpětí čtyř až pěti procent nabízí své produkty čtyři bankovní domy. Pomaleji ale zvyšují podle analytiků banky úroky na spořicích účtech. Jejich sazby se nepřibližují hlavní sazbě ČNB a když ano, je třeba splnit různé podmínky, například využít investičních fondů konkrétních bank. Vzhledem k výši inflace žádný vkladový produkt nepřinášel reálný výnos a bude-li inflace i nadále růst, nic se na tom v nejbližších měsících nezmění, poznamenal Louženský.

Válka na Ukrajině sníží očekávaný růst ekonomiky ČR na polovinu

Vypuknutí války na Ukrajině sníží očekávaný ekonomický růst ČR letos zhruba na polovinu.