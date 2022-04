Rusnok: Nelze vyloučit další růst úrokových sazeb, letos neklesnou

Praha - Guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok nevyloučil na zasedání bankovní rady na počátku května další zvýšení úrokových sazeb. Zároveň uvedl, že vysoké sazby ponechá banka delší dobu, než původně očekávala. Jejich pokles tak letos spíše nelze čekat. Rusnok to dnes řekl novinářům po představení nového návštěvnického centra ČNB.

Bankovní rada ČNB na konci března zvýšila úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Šlo tak o páté nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Základní úroková sazba tak nyní činí pět procent, což je nejvyšší hodnota od roku 2001. Sazby ČNB zvyšuje kvůli snaze utlumit rostoucí inflaci a snížit i inflační očekávaní.

Meziroční inflace v Česku v březnu stoupla na 12,7 procenta. To je nejvyšší hodnota od května 1998, kdy dosáhla 13 procent. Podle Rusnoka ale bude v dalších měsících teprve kulminovat kolem 13 až 14 procent. Ke konci roku by ale měla podle guvernéra inflace začít citelně klesat.

"Ta inflace tady nebude věčně. Není to prokletí, ale nebude to bezbolestné. To hlavní jsme již odpracovali a spíše to vidím tak, že ty vysoké sazby s námi budou déle než jsme čekali," uvedl dnes Rusnok. Původní předpoklady ČNB počítaly s poklesem sazeb již ke konci letošního roku. "Troufnu si spekulovat, že to nebude v letošním roce," dodal Rusnok k možnému poklesu sazeb.