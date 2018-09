Praha - Česká národní banka (ČNB) by do konce letošního roku mohla ještě dvakrát zvýšit své úrokové sazby. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Bankovní rada ČNB začátkem srpna zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta. Podle Rusnoka by se další zvýšení úroků mohlo uskutečnit již tento měsíc.

Nejbližší zasedání bankovní rady ČNB bude 26. září. Podle investorů existuje více než 70procentní pravděpodobnost, že rada na tomto zasedání úroky zvýší. Tento názor potvrzují i nejnovější údaje o hospodářském růstu, inflaci a vývoji mezd, píše Reuters.

Meziroční růst spotřebitelských cen v ČR v srpnu zrychlil na 2,5 procenta z červencových 2,3 procenta. Inflace se tak nacházela výrazně nad dvouprocentním cílem ČNB, což bance poskytuje větší prostor ke zvyšování úrokových sazeb.

ČNB navíc v srpnu zveřejnila nové prognózy, ve kterých předpovídá slabší kurz koruny než v předchozích odhadech. To podle agentury Reuters signalizovalo výraznější zvyšování úrokových sazeb v letošním roce s cílem kompenzovat slabší korunu.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.