Rusnok a Michl navrhovali větší snížení sazeb

Praha - Na mimořádném jednání bankovní rady České národní banky v pondělí 16. března se členové rady shodli, že je potřeba snížit úrokové sazby o více než 0,25 procentního bodu. Guvernér ČNB Jiří Rusnok a člen bankovní rady Aleš Michl přitom navrhovali snížit sazby o 0,75 procentního bodu. Vyplývá to z dnes zveřejněného záznamu z jednání rady. Ta nakonec snížila jednomyslně úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Základní úroková sazba tak klesla na 1,75 procenta.

Cílem jednání bylo přijmout opatření ke zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti. Standardní měnové jednání rady se uskuteční ve čtvrtek 26. března.

Podle člena bankovní rady Vojtěcha Bendy a Tomáše Holuba by větší snížení sazeb než o 0,5 procetního bodu mohl trh interpretovat tak, že bankovní rada má neveřejné informace naznačující ještě horší vývoj, než trh očekává. Rada přitom takové informace nemá. "Z tohoto pohledu by bylo bezpečnější sazby snížit o 0,5 procentního bodu a avizovat připravenost jít dále, pokud se negativní vývoj bude stupňovat," uvádí záznam.

Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký a člen rady Oldřich Děděk pak během diskuse vyjádřili obavy, že by v případě výraznějšího snížení sazeb by mohl být destabilizován kurz koruny.

Rada se shodla, že spontánní oslabení kurzu koruny v posledních dnech představuje žádoucí uvolnění měnových podmínek. "To ale není dostatečné pro udržení inflace v blízkosti cíle na horizontu měnové politiky. S průběžně aktualizovaným výhledem české ekonomiky je konzistentní okamžité snížení měnověpolitických úrokových sazeb o 0,5 procentního bodu s možností jejich dalšího poklesu v průběhu letošního roku," uvádí záznam.

Zároveň se podle záznamu většina bankovní rady shodla, že režim řízeně plovoucího kurzu umožňuje bez problémů reagovat na nadměrné výkyvy koruny, které by vedly k rozkolísání ekonomického vývoje. "Jiří Rusnok a Tomáš Holub připomněli, že ČNB je v komfortní pozici, neboť disponuje nadstandardním objemem devizových rezerv, které by pro případné snížení výkyvů kurzu mohly být použity. Nicméně k určité opatrnosti při intervenování proti oslabování koruny nabádal Oldřich Dědek. Aleš Michl konstatoval, že nikdy nepodpoří zásahy do kurzu jako tržní veličiny," uvádí záznam.

Na jednání také zaznělo od viceguvernéra ČNB Marka Mory a členů rady Tomáše Holuba, Oldřicha Dědka a Vojtěcha Bendy, že na první pohled neobvyklá kombinace snížení úrokových sazeb a případných devizových intervencí proti výraznějšímu oslabení kurzu by v nastalých podmínkách mohla být opodstatněná. "Ohledně účinnosti přijatých opatření se bankovní rada shodovala na tom, že důležitý bude zejména silný signalizační efekt přijatých opatření a také kombinace opatření měnové politiky s kroky v oblasti makroobezřetnostní politiky, případně dohledu nad bankami," uvádí záznam.

Rada se také shodla, že že je potřebné umožnit bankám odložit splátky klientských úvěrů v případě dočasného výpadku příjmů klienta kvůli šíření pandemie. "Takový odklad neznamená automaticky povinnost pohledávku kategorizovat jako nevýkonnou, a to za předpokladu, že klientovy potíže jsou pouze dočasné, přičemž nedošlo k fundamentálnímu ohrožení klienta úvěr splácet v budoucnu," uvádí záznam.