Ruských obětí na Ukrajině je jen od listopadu 100.000, odhaduje Bílý dům

Washington - Ruská invaze na Ukrajinu má podle odhadu Bílého domu jen za posledních pět měsíců 100.000 obětí na ruské straně, z toho přes 20.000 mrtvých. Uvedl to dnes bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. Celkový počet zabitých či zraněných ruských vojáků odhadují západní činitelé na více než 200.000.

Ukrajinský generální štáb uvádí přes 190.000 "zlikvidovaného personálu" od začátku invaze, tedy od loňského února. Moskva sama své ztráty vyčísluje v jednotkách tisíc. O vlastních vojenských ztrátách zveřejňují Rusko i Ukrajina jen minimum informací.

Kirby dnes neposkytl žádné podrobnosti k tomu, jak Bílý dům k počtu ruských obětí došel, čísla podle něj ale stojí na informacích amerických zpravodajských služeb. O počtu padlých a zraněných Ukrajinců Kirby hovořit odmítl. Šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley nicméně ukrajinské ztráty, tedy zabité i zraněné, loni v listopadu odhadl zhruba na 100.000.

Téměř polovinu z 20.000 zabitých ruských bojovníků za posledních pět měsíců podle Kirbyho tvoří příslušníci Wagnerovy žoldnéřské skupiny. Z nich je mnoho odsouzenců, kteří byli vrženi z vězení do boje bez dostatečného bojového výcviku, vedení nebo organizačních schopností, uvedl Kirby.

Nejlítější boje na Ukrajině nadále pokračují v Bachmutu v Doněcké oblasti, kde ruské jednotky už měsíce usilují o obklíčení a následné dobytí města. Že jde o "opotřebovávací" válku je podle agentury Reuters patrné právě v bojích o Bachmut.

Počet padlých vojáků se snaží stanovit i média za pomoci otevřených zdrojů; britská stanice BBC minulý týden oznámila, že se jí ve spolupráci s ruským nezávislým serverem Mediazona podařilo ověřit jména 21.700 padlých ruských vojáků, přičemž stanice uvedly, že podle jejich nejkonzervativnějších odhadů je celkový počet zabitých ruských vojáků 43.400. To by byl skoro trojnásobek počtu 15.000 vojáků, o které Sovětský svaz přišel ve válce v Afghánistánu v letech let 1979 až 1989.