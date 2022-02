Ruských jednotek u hranic s Ukrajinou stále přibývá, tvrdí Pentagon

Washington - Rusko nadále posiluje vojenskou přítomnost podél hranic s Ukrajinou, řekl dnes mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby. Ruský prezident Vladimir Putin si podle něj s každým dalším dnem zajišťuje nové vojenské možnosti, nezdá se však, že by některé z jeho sil mířily přímo proti východnímu křídlu NATO.

"Je to výrazně nad 100.000 (vojáky) a dál to roste," řekl o ruské vojenské přítomnosti na západě země Kirby. "Jen o víkendu jsme viděli, jak pan Putin navýšil možnosti svých sil podél hranice s Ukrajinou a v Bělorusku," citovala jej agentura Reuters.

Kyjev a jeho spojenci na Západě Moskvu podezírají, že připravuje nové vojenské kroky proti Ukrajině poté, co v roce 2014 anektovala poloostrov Krym a následně podporovala proruské separatisty na východě Ukrajiny. Ruská vláda odmítá, že by chystala invazi do sousední země a varování západních činitelů prezentuje jako protiruskou hysterii.

Podle Severoatlantické aliance Rusko v posledních dnech vyslalo zhruba 30.000 vojáků do Běloruska. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že je to nejvíc od konce studené války. Americká společnost Maxar Technologies o víkendu zveřejnila satelitní snímky, které údajně ukazují vojenské jednotky, rakety, raketomety a útočná letadla rozmístěné na třech místech v Bělorusku ve vzdálenosti do 50 kilometrů od ukrajinských hranic.

Spojenci z NATO v reakci na tyto manévry posílají vlastní jednotky do východních zemí aliance. Americký prezident Joe Biden minulý týden nařídil vyslání 3000 dalších vojáků do Polska a Rumunska, někteří tam už dorazili.