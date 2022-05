Ruský vrchní rabín kritizoval Lavrova za výroky o Hitlerově židovském původu

Moskva - Ruský vrchní rabín Berel Lazar označil výroky šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova o židovském původu Adolfa Hitlera za šokující. Naznačil, že by bylo dobré se za ně omluvit. List The Jerusalem Post k tomu napsal, že jde o nezvyklý postoj v Rusku, kde představitelé ostatních církví vyjadřují podporu ruské válce proti Ukrajině.

Lazar je považován za člověka blízkého prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Přesto ale stejně jako federace židovských ruských komunit, již vede, vyjádřil nelibost nad ukrajinskou válkou, i když Putinův režim přímo nekritizoval.

"Nepovažuji se za člověka, který by měl radit šéfovi ruské diplomacie, ale bylo by pěkné, kdyby se Židům omluvil a přiznal, že se mýlil. Myslím, že by pak bylo možné tento incident považovat za vyřízený a obrátit stránku," napsal Lazar v odpovědi na žádost o komentář židovské zpravodajské agentury Jewish Telegraphic Agency (JTA).

Lazar také uvedl, že "není správné jakkoli srovnávat" současné události s holokaustem. Podobné srovnání podle něj "znevažuje úsilí hrdinských vojáků, kteří osvobodili Osvětim a vztyčili vítěznou vlajku nad Reichstagem".

Lavrov o víkendu v rozhovoru s italskou televizí obhajoval ruské tvrzení o nutnosti denacifikace Ukrajiny. Není to podle něj v rozporu s tím, že je její prezident židovského původu. "Podle mého názoru byl židovského původu i Hitler, takže to naprosto nic neznamená. Sami Židé říkají, že největší antisemité jsou Židé," prohlásil Lavrov. Izrael na to reagoval ostrou kritikou a předvolal si ruského velvyslance. Lavrovův úřad ale v úterý v útocích pokračoval a obvinil Izrael z podpory "neonacistického režimu v Kyjevě".

Server The Times of Israel poukázal na to, že premiér Naftali Bennett se dosud snažil o neutrální postoj k ukrajinské válce, avšak v případě reakce na Lavrovovy výroky řekl jednoznačně, že je to lež. Podle serveru Izrael ustupuje od své neutrality. Posílá Ukrajině více obranných zbraní a mezinárodně izolované Rusko se stále více kloní k Íránu, píše server s tím, že Lavrovovy výroky znamenají nový rozkol.