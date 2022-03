Ruský útok na Ukrajinu je začátkem nové éry pro Evropu, uvedli poslanci

V rozpravě o ruské invazi na Ukrajinu vyjádřili poslanci neochvějnou podporu Ukrajině a úsilí o sblížení této země s evropským společenstvím.

V úterý se v Bruselu konalo mimořádné plenární zasedání Evropského parlamentu o vojenském útoku Ruska na Ukrajinu. V přímém přenosu z Kyjeva vystoupili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a předseda ukrajinské Nejvyšší rady (parlamentu) Ruslan Stefančuk. Rozpravy se zúčastnili rovněž předseda Evropské rady Charles Michel, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell.

Rozpravu zahájila předsedkyně Parlamentu Roberta Metsolová: "Nacházíme se dnes v temném stínu, který na nás vrhá Putinova válka. Válka, kterou jsme nevyvolali. Válka, kterou jsme nezačali. Šokující invaze do suverénního, nezávislého státu. Jménem Evropského parlamentu co nejdůrazněji odsuzuji ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině a vyjadřuji solidaritu se všemi trpícími a zabitými.“

"Tomuto se postavíme. Nebudeme odvracet zrak, když ti, kdo bojují v ulicích za naše hodnoty, čelí Putinově masivní válečné mašinérii. Podpoříme jurisdikci Mezinárodního trestního soudu a vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Poženeme ho k odpovědnosti,“ dodala.

Zelenskyj vyzývá EU, aby dokázala, že stojí na straně Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj "v přestávce mezi raketovými údery“ prohlásil, že Parlament a vedoucí představitelé EU musí nyní "dokázat, že EU je s Ukrajinou“. "Mluvím dnes jménem občanů Ukrajiny, kteří ji brání platíc nejvyšší cenu,“ pokračoval.

Prezident Zelenskyj se zmínil o útoku na Charkov, "města s největším náměstím v zemi, které se nazývá "náměstí Svobody‘.“ "Dnes ráno na toto náměstí Svobody dopadly dvě rakety a zahynuly desítky lidí. To je cena, kterou platíme za naši svobodu. Od nynějška se všechna náměstí v každém ukrajinském městě budou jmenovat náměstí Svobody.“

"Bojujeme za svá práva, svobody, životy a v současné době i za své přežití. Bojujeme také za to, abychom byli rovnoprávnými členy Evropy. Dokažte nyní, že jste s námi,“ řekl poslancům. "Dokažte, že jste skutečně Evropané a život poté zvítězí nad smrtí a světlo nad temnotou. Sláva Ukrajině.“

Předseda Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk poslancům řekl: "Ukrajina brání hranice civilizovaného světa, a pokud Ukrajina padne, nikdo neví, kde se Rusové zastaví.“ Trval na tom, že nejlepší způsob podpory Ukrajiny "je skutečné uznání našich evropských aspirací“.

"Tato brutální a masivní invaze na Ukrajinu je neoprávněná, nevyprovokovaná, založená na podlých lžích a má jediný důvod, a to, že jste se na náměstí Majdan rozhodli pro svobodu, demokracii a právní stát,“ prohlásil předseda Evropské rady Charles Michel a označil invazi ruského prezidenta Vladimira Putina za "geopolitický terorismus“. Ujistil poslance, že Rada bude analyzovat "vážnou, symbolickou, politickou a podle mého názoru legitimní žádost“ Ukrajiny o vstup do EU.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: "Pro Evropu je toto okamžik pravdy. Je to střet mezi vládou práva a vládou zbraní, mezi řádem založeným na pravidlech a holou agresí. Naši bezpečnost nemůžeme považovat za samozřejmost, musíme do ní investovat.“ Zdůraznila, že "pokud Putin usiloval o rozdělení EU, NATO a mezinárodního společenství, dosáhl přesného opaku.“

"Na mír musíme být dva, ale na válku stačí jeden, jak ukázal pan Putin. Abychom zabránili válce, musíme proto výrazně navýšit naši odstrašující kapacitu,“ uvedl Josep Borrell. "Obrana právního státu a posílení obchodních vztahů nebudou stačit k tomu, aby se svět stal mírovým místem,“ dodal.

Záznam projevů předsedy Evropské rady Charlese Michela, předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové a místopředsedy Komise Josepa Borrella je k dispozici zde.

Začátek nové éry

Slova se ujali všichni předsedové a předsedkyně poslaneckých klubů, tedy Manfred Weber (EPP, DE), Iratxe García Pérezová (S&D, ES), Stéphane Séjourné (Renew, FR), Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE), Marco Zanni (ID, IT), Ryszard Antoni Legutko (ECR, PL) a Manon Aubry (The Left, FR). Záznam jejich projevů je k dispozici zde.

Řada poslanců během rozpravy zdůraznila, že ruská invaze na Ukrajinu znamená pro Evropu a svět začátek nové éry. Odsoudili brutální agresi ruského prezidenta Vladimira Putina a Kremlu a vyjádřili obdiv tomu, jak ukrajinská armáda a lid odolávají útoku, bojují za svou zemi, svobodu, demokracii a společné evropské hodnoty.

Uvítali také důraznou reakci Evropy na protiprávní útok, například přijaté balíčky sankcí, a zároveň zdůraznili potřebu jednoty při dalším čelení vážným budoucím výzvám.

Někteří poslanci se vyslovili pro uznání evropských aspirací Ukrajiny a jejího boje za svobodu tím, že EU zintenzivní úsilí o udělení Ukrajině statusu kandidátské země EU. Jiní zdůraznili, že je důležité společně řešit dopady, které budou mít sankce vůči Rusku na evropskou ekonomiku, jež se stále vzpamatovává z globální pandemie, a to prostřednictvím zajištění podpory pro nejvíce postižené země i pro podniky a občany. V neposlední řadě někteří poukazovali na potřebu přijmout Ukrajince prchající před válkou a na to, že všechny země EU tuto odpovědnost sdílejí.

Záznam celé plenární rozpravy je k dispozici zde.