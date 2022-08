Ruský úřad popsal deportaci dětí z Ukrajiny do Ruska, později informaci popřel

Moskva - Rusko odváží z Ukrajiny děti a dává je k adopci ruským rodinám, potvrdila podle analytiků z amerického Institutu pro studium války (ISW) ruská instituce. Úřad pro rodinu a děti ruského Krasnodarského kraje totiž podle ISW zveřejnil informaci o programu, v jehož rámci Rusko přemístilo 1000 dětí z ukrajinského Mariupolu do ruských měst, kde je adoptovaly místní rodiny. Sdělení poté stáhl. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko to označil za závažné porušení mezinárodních úmluv a vyzval k vrácení dětí jejich rodičům nebo opatrovníkům.

Ruský úřad ve zveřejněné informaci podle ISW uvedl, že 300 dětí stále čeká na nové rodiny a že lidé, kteří se rozhodnou k jejich adopci, získají jednorázovou státní podporu. Sdělil také, že 1000 dětí z Mariupolu předtím skončilo v tak vzdálených místech, jako je sibiřský Irkutsk.

O informaci zveřejněné krasnodarským úřadem informovala také řada ukrajinských médií. Na uvedeném odkazu na web ruského úřadu se však už daný materiál o možnosti adopce dětí z Mariupolu nezobrazuje. Místo něho se ukazuje informace o tom, že materiál na web umístili hackeři během kybernetického útoku a že administrátoři ho posléze stáhli.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v červenci ve videoprojevu k účastníkům konference v Soulu obvinil ruské vojáky, že z okupovaných území Ukrajiny do Ruska deportovali dva miliony Ukrajinců, včetně několika set tisíc dětí. Mnoho Ukrajinců bylo podle reportáže listu The New York Times (NYT) nuceno nastoupit do vlaků či jiných dopravních prostředků a strávit desítky hodin na cestě do Ruska, kde na ně po vystoupení čekaly kamery místní televize. Ta akci prezentovala jako ruské humanitární snahy.

Deportace tisíců ukrajinských dětí z Mariupolu na Sibiř označil za závažné porušení čtvrté ženevské úmluvy a Úmluvy OSN o právech dítěte mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko. "Rusko musí navrátit všechny unesené děti jejich rodičům nebo opatrovníkům," napsal Nikolenko na twitteru.

Také ISW v této souvislosti podotkl, že násilné odebírání dětí příslušníků jedné skupiny a jejich následné předávání druhé skupině lidí s úmyslem likvidace první skupiny je porušením Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948, kterou ratifikovalo i Rusko.