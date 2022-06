Ruský úder zasáhl v Kremenčuku i nákupní středisko plné lidí

Kyjev - Počet obětí na životech v ukrajinském městě Kremenčuk, kde dnes nejméně jedna ruská střela zasáhla obchodní centrum, stoupl na třináct. Uvedl to podle agentury Unian gubernátor Poltavské oblasti Dmytro Lunin. Čtyři desítky dalších lidí vyvázly se zraněním. Gubernátor ale varoval, že bilance se může zhoršit. Úřady nejprve potvrdily smrt dvou lidí a zranění asi 20 dalších, později informovaly o deseti obětech. Nákupní středisko podle Lunina ruské střely úplně zničily, záchranáři na místě odstraňují trosky a pátrají po obětech a přeživších.

V zasaženém nákupním centru bylo více než tisíc civilistů. "Počet obětí si nelze ani představit," uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v první reakci. "Nebyla to žádná hrozba pro ruskou armádu. Nemělo to žádnou strategickou hodnotu. Jen se lidé pokoušeli žít normální život," uvedl šéf státu, který se ruské ozbrojené agresi brání od konce února. Rusko si podle něj vybíjí svůj vztek nad vlastní bezmocností na obyčejných lidech a bylo by zbytečné doufat v přiměřenost a lidskost z ruské strany.

Zelenskyj útok později odsoudil jako teroristický čin. "Dnešní ruský útok na nákupní centrum v Kremenčuku je jedním z nejbezostyšnějších teroristických činů v evropské historii. Klidné město, obyčejné nákupní centrum (s) ženami, dětmi, obyčejnými civilisty," řekl Zelenskyj ve videu zveřejněném na komunikační platformě Telegram.

Za politováníhodný označil útok na obchodní centrum mluvčí OSN Stéphane Dujarric. "Je to přinejmenším politováníhodné. Jakákoliv civilní infrastruktura, která samozřejmě zahrnuje nákupní centra, a civilisté by nikdy neměli být terčem," řekl novinářům.

Ukrajina svolala k poslednímu ruskému bombardování civilních cílů na Ukrajině mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN, které se má konat v úterý ve 21:00 SELČ, uvedl mluvčí albánské mise při OSN. Hlavním tématem bude dnešní útok na nákupní centrum, diskutovat se podle něj bude i o nedělním ostřelováním Kyjeva, které zasáhlo obytné domy.

Zásah nákupního střediska má na svědomí ruský bombardér dlouhého doletu Tu-22 M3, který vzlétl z letiště Šajkovka v Kalužské oblasti a nad Kurskou oblastí odpálil střely Ch-22 na Kremenčuk, uvedlo velení ukrajinského letectva.

Kremenčuk podle tajemníka ukrajinské bezpečnostní rady Oleksije Danilova zasáhly dvě střely: jedna zasáhla obchodní centrum a druhá městský stadion. Toto tvrzení nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Rusko se k ostřelování Kremenčuku dosud nevyjádřilo. Moskva stále popírá, že by na Ukrajině útočila na civilisty a civilní objekty.

Britský premiér Boris Johnson prohlásil, že útok na Kremenčuk ukazuje hloubku barbarství a krutosti ruského vůdce. "Vladimir Putin musí pochopit, že jeho chování nepovede k ničemu jinému než k silnějšímu odhodlání Velké Británie a dalších zemí G7 podporovat Ukrajinu tak, jak to bude zapotřebí," řekl Johnson podle serveru BBC News.

Šéfové států a vlád skupiny velkých světových ekonomik G7 útok ve společném prohlášení odsoudili jako "odporný". "Stojíme jednotně s Ukrajinou a truchlíme nad nevinnými oběťmi tohoto brutálního útoku," napsali v prohlášení, které na twitteru zveřejnil mluvčí německé vlády. "Ruský prezident Putin a ti, kdo jsou za to zodpovědní, budou pohnáni k odpovědnosti," dodali.

Ukrajinská tajná služba SBU začala útok na civilní cíle vyšetřovat podle paragrafu o porušení válečných zvyklostí. Slíbila, že vypátrá pachatele válečného zločinu - nejen piloty, ale i jejich nadřízené, kteří vydali rozkaz - a postaví je před soud, aby se zodpovídali.

Místní úřady zřídily mobilní policejní stanoviště, na které se mají obracet lidé pohřešující své příbuzné.

O úderu ruských raket nejprve informovali starosta Vitalij Maleckyj a náměstkyně ministra zahraničí Emine Džaparovová. Podle té se zasažené nákupní středisko nachází asi 300 metrů od nádraží a bylo zrovna plné lidí, nakupujících potraviny, napsal na svém webu list Ukrajinska pravda.

Rusové podle deníku opakovaně ostřelovali místní rafinérii střelami s plochou dráhou letu a zcela ji zničili. To se okamžitě projevilo v celé zemi tím, že začaly chybět pohonné hmoty, které také prudce zdražily.

Pod ruskou palbou se dnes ocitlo i druhé největší ukrajinské město, Charkov na východě země. Ostřelování si tam vyžádalo přinejmenším čtyři životy a 19 zraněných, mezi kterými jsou i čtyři děti, uvedl gubernátor Charkovské oblasti Oleg Syněhubov podle listu Ukrajinska pravda. Předchozí bilance čítala tři mrtvé a 15 raněných.